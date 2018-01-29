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Как российские мужчины стали «самыми ленивыми в мире»
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Как российские мужчины стали «самыми ленивыми в мире» 

Рамблер 7 часов назад
Фото: кадр из сериала "Наша Раша"
Партнер и коммерческий директор рекрутингового агентства Antal Russia Люк Джонсон пояснил, что результаты исследования о низкой деловой активности российских мужчин связаны с ранними смертями, пенсионным возрастом и ленью. Об этом сообщает НСН.
По мнению Джонсона, такие показатели во многом вызваны и оставшимся со временем СССР принципом, «когда зарплату получали только за то, что приходили на работу».
«Наши заказчики-иностранцы говорят: «Русские мужчины ленивы, потому что привыкли, что за них все сделает мама», — пояснил он.
Собеседник НСН напомнил, что у россиян «даже есть такая поговорка: „Работа не волк, в лес не убежит“. Также он отметил, что „среднестатистический российский мужчина“ умирает примерно в 61 год, раньше, чем жители США или Японии. Кроме того, пенсионный возраст в стране ниже, чем в западных странах: 60 лет, а не 65-67.
Джонсон добавил, что роль играет и льготный стаж для некоторых профессий, благодаря которому работник может выйти на пенсию еще до 40 лет.
Ранее »Российская газета» l сообщила со ссылкой на доклад Высшей школы экономики (ВШЭ), что в России мужчины работают меньше, чем в Европе и США. По данным ВШЭ, продолжительность трудового стажа российских мужчин составляет 33,8 года. При этом у американцев этот показатель равен сорока годам, у некоторых европейцев — 42,8 года, а у японцев — 45,2 года. Российские женщины в среднем работают столько же, сколько жительницы Европы и США, — 32,1 года.
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