Как российские мужчины стали «самыми ленивыми в мире»

Партнер и коммерческий директор рекрутингового агентства Antal Russia Люк Джонсон пояснил, что результаты исследования о низкой деловой активности российских мужчин связаны с ранними смертями, пенсионным возрастом и ленью. Об этом сообщает НСН.

По мнению Джонсона, такие показатели во многом вызваны и оставшимся со временем СССР принципом, «когда зарплату получали только за то, что приходили на работу».

«Наши заказчики-иностранцы говорят: «Русские мужчины ленивы, потому что привыкли, что за них все сделает мама», — пояснил он.

Собеседник НСН напомнил, что у россиян «даже есть такая поговорка: „Работа не волк, в лес не убежит“. Также он отметил, что „среднестатистический российский мужчина“ умирает примерно в 61 год, раньше, чем жители США или Японии. Кроме того, пенсионный возраст в стране ниже, чем в западных странах: 60 лет, а не 65-67.

Джонсон добавил, что роль играет и льготный стаж для некоторых профессий, благодаря которому работник может выйти на пенсию еще до 40 лет.