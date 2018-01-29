Ещё
«Поженившиеся» геи оказались в осаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ход трояном: миллионы смартфонов заразились опасным вирусом
Ход трояном: миллионы смартфонов заразились опасным вирусом

«Поженившиеся» геи оказались в осаде 

Рамблер 5 часов назад
Фото: соцсети
Молодые люди, якобы заключившие первый однополый брак в России, все выходные не покидали свою квартиру, сообщает «Комсомольская правда».
Издание, ссылаясь на друга мужчин Алексея Крапухина, сообщает, что в субботу «под дверью» Павла Стоцко и Евгения Войцеховского появились сотрудники столичной полиции с целью изъять паспорта, в которых сотрудница МФЦ поставила штампы о заключении брака.
«Полисмены осаждают квартиру. Стучат. Однажды выключили свет и интернет», — заявил он.
В полиции отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Между тем один из молодых людей написал в своих социальных сетях, что они «не признают» аннулирования своих документов, о котором стало известно ранее. Они намерены «оспорить в суде» как аннулирование паспортов, так и увольнение сотрудницы многофункционального центра, «признавшей» их союз.
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил о первом якобы официально признанном в России однополом браке, опубликовав фотографию штампов в паспортах россиян Павла Стоцко и Евгения Войцеховского. Отмечалось, что молодые люди поженились в Дании, где подобные браки разрешены, и подали документы о регистрации своего союза в столичный МФЦ, где им и поставили соответствующие печати. МВД возбудило против мужчин административное дело по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность».
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия «подарила» миру сотни миллиардов459
Опыты над людьми: в Европе разгорается новый скандал99
Читинский детектив: водитель исчез после остановки на трассе23
«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу30
Больной раком Караченцов ослабел29
Видео
01:34
Порошенко пустил на Украину иностранных военных
Украина Армия
01:26
Минобороны определилось с новыми автоматами
Оружие Армия
00:42
«Руки-базуки» дважды пробил в лицо экстремалу
Шоу-бизнес
01:00
Чаплин ответил Шнурову
Общество
00:35
Найдены оплевавшие Вечный огонь школьницы
Происшествия
00:45
В Баку прогремел взрыв
Происшествия В мире
01:55
«У НАТО проблемы»: Запад признал превосходство Су-57
Армия Оружие
01:02
Больной раком Караченцов ослабел
Шоу-бизнес
00:18
В Китае разбился самолет
Происшествия
11:52
Трансгендер взорвал зал на украинском «Голосе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение