«Поженившиеся» геи оказались в осаде 

Молодые люди, якобы заключившие первый однополый брак в России, все выходные не покидали свою квартиру, сообщает «Комсомольская правда».
Издание, ссылаясь на друга мужчин Алексея Крапухина, сообщает, что в субботу «под дверью» Павла Стоцко и Евгения Войцеховского появились сотрудники столичной полиции с целью изъять паспорта, в которых сотрудница МФЦ поставила штампы о заключении брака.
«Полисмены осаждают квартиру. Стучат. Однажды выключили свет и интернет», — заявил он.
В полиции отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.
Между тем один из молодых людей написал в своих социальных сетях, что они «не признают» аннулирования своих документов, о котором стало известно ранее. Они намерены «оспорить в суде» как аннулирование паспортов, так и увольнение сотрудницы многофункционального центра, «признавшей» их союз.
На прошлой неделе Telegram-канал Mash сообщил о первом якобы официально признанном в России однополом браке, опубликовав фотографию штампов в паспортах россиян Павла Стоцко и Евгения Войцеховского. Отмечалось, что молодые люди поженились в Дании, где подобные браки разрешены, и подали документы о регистрации своего союза в столичный МФЦ, где им и поставили соответствующие печати. МВД возбудило против мужчин административное дело по статье «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность».