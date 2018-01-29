«Поженившиеся» геи оказались в осаде

Молодые люди, якобы заключившие первый однополый брак в России, все выходные не покидали свою квартиру, сообщает « Комсомольская правда ».

Издание, ссылаясь на друга мужчин Алексея Крапухина, сообщает, что в субботу «под дверью» Павла Стоцко Евгения Войцеховского появились сотрудники столичной полиции с целью изъять паспорта, в которых сотрудница МФЦ поставила штампы о заключении брака.

«Полисмены осаждают квартиру. Стучат. Однажды выключили свет и интернет», — заявил он.

В полиции отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Между тем один из молодых людей написал в своих социальных сетях, что они «не признают» аннулирования своих документов, о котором стало известно ранее. Они намерены «оспорить в суде» как аннулирование паспортов, так и увольнение сотрудницы многофункционального центра, «признавшей» их союз.