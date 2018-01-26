В России брак геев признали недействительным

Паспорта двух мужчин, зарегистрировавших брак в Дании и скрепивших его штампами в России, признали недействительными.
Как сообщает Telegram-канал Mash, по результатам инцидента уже начата служебная проверка. Сотрудница МФЦ, поставившая штампы о заключении брака в паспортах мужчин, будет уволена. Так же поступят и с ее руководителем.
Брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко был заключен в Дании 4 января 2018 года. Вернувшись в Москву, мужчины подали документы о регистрации с переведенными нотариально заверенными копиями в один из московских МФЦ, где им сделали соответствующую запись в российских паспортах мужчин на странице семейного положения.