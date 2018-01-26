Пассажиров предупредили о поддельных авиабилетах

«Россия» предупредила пассажиров о поддельных авиабилетах в Мексику

авиакомпании «Россия» заявили о том, что ряд туроператоров продает поддельные билеты на рейс в мексиканский город Канкун. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Одна из туристических компаний приняла решение шантажировать авиакомпанию «Россия» путем выписки недостоверных бланков билетов на рейс, тем самым вынудив перевозчика принять пассажиров к перевозке на выполняемый чартерный рейс», — сообщается в пресс-релизе авиаперевозчика. Согласно заявлению перевозчика, некий туроператор сознательно пошел на шантаж и организовал выдачу недостоверных билетов, чтобы спровоцировать «Россию».

По данным ТАСС, речь может идти о компании «Анекс-тур», совместная полетная программа которой с авиакомпанией «Россия» истекает 3 февраля. В материале уточняется, что, согласно мексиканскому законодательству, при нерегулярных рейсах туроператор имеет право отправить туристов домой только самолетам той же компании.