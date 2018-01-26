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Первый официальный гей-брак довел россиян до истерики
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Первый официальный гей-брак довел россиян до истерики 

Дни.ру 6 часов назад
Россияне пытаются разобраться, соответствует ли действительности сообщение о заключенном гей-браке. Узаконенные в Дании отношения Евгения Войцеховского и Павла Стоцко, якобы, подтверждены печатью московского ЗАГСа. В свою очередь, в МФЦ, на который ссылается "счастливая пара", заявляют, что никаких записей не делали. Тем временем депутат Виталий Милонов уже готовит законопроект о запрете однополых браков в России.
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Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились на новогодних каникулах в Дании. В этой стране гей-браки узаконены. 25 января "молодожены" сообщили телеканалу "Дождь", что в столичном Многофункциональном центре госуслуг им поставили штампы в паспорт о заключении брака. В издании сообщили, что муж с женой показали свои паспорта, где есть запись о регистрации брака гр. Стоцко и Войцеховского.
После того, как информация появилась в СМИ, в МФЦ сочли нужным на нее отреагировать (видимо, представив, какой сейчас поднимется шум). Опровержение появилось на официальном сайте ведомства. В сообщении подчеркивается, что информация о регистрации такого брака в МФЦ является ложной. Центр всего лишь собирает документы и передает их в ЗАГС, который и принимает решение о регистрации. "Никакой штамп сотрудниками центров госуслуг в паспорт не проставляется", — сказано в сообщении.
Пользователи Twitter не скупятся на "ласковые" слова в адрес виновников скандала. Комментарии — от сдержанных ("Войдут в аналы") до гневных ("Кроме отвращения не вызывают ничего. Может дать зелёный свет и некрофилии и педофилии?").
Известие вызвало гнев главного российского "гееборца" — депутата Госдумы Виталия Милонова. Он заявил, что разрабатывает законопроект, запрещающий признавать в России однополые браки, заключенные за рубежом. Что же касается чиновников, проставивших штампы в паспортах гей-пары, Милонов обещает их "найти и покарать". Депутат назвал действия сотрудников ЗАГСа "дебилизмом и провокацией".
Юристы напоминают, что Семейный Кодекс Российской Федерации определяет брак, как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, порождающий для них личные и имущественные права и обязанности и направленный на создание семьи.
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