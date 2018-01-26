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Мигранты покидают Россию
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Мигранты покидают Россию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский рынок труда стал менее привлекателен для мигрантов. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на доклад Центра стратегических разработок (ЦСР).
>> Назван заработок мигрантов в Москве
Трудовая миграция в Россию заметно снизилась по сравнению с показателями 2014-2015 годов. Изменения затронули как мигрантов из дальнего зарубежья, так и среднеазиатский контингент. По сравнению с 2014 годом работников из Узбекистана и Таджикистана в России стало меньше на 15%. Как поясняют авторы доклада, причиной стала девальвация рубля и сокращение рынка труда.
Иностранных работников, которые легально трудятся в России с патентами и разрешениями на работу, стало меньше на 50% по сравнению с 2014 годом. Например, у граждан Молдавии и Украины появилась альтернатива в виде выезда в европейские государства.
Самыми привлекательными областями для трудовых мигрантов остаются строительство (в нем заняты не менее 15% иностранцев) и сфера услуг.
Наиболее привлекательные регионы для иностранных работников: Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, ХМАО, Краснодарский край.
 Ещё 4 источника 
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