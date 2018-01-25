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В России впервые признали однополый брак
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В России впервые признали однополый брак 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В России впервые официально признали брак между двумя мужчинами, заключенный за границей. Об этом сообщает «Дождь».
Брак между Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко был заключен в Дании 4 января 2018 года. Документы о регистрации с переведенными нотариально заверенными копиями мужчины подали в один из московских МФЦ. Сотрудник МФЦ сделал соответствующую запись в российских паспортах мужчин на странице семейного положения.
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Как уточняет «Дождь», согласно семейному кодексу РФ, браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, «препятствующих заключению брака, указанных в 14 статье семейного кодекса»: брак нельзя заключить между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. О принадлежности заключающих брак людей к одному полу в статье не говорится.
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