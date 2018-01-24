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Жириновский призвал освободить часть мужчин от алиментов
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Жириновский призвал освободить часть мужчин от алиментов 

Рамблер 5 часов назад
Кандидат на пост президента России от ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать отказавшимся от аборта женщинам по 300 тысяч рублей, а мужчин освободить от алиментов, если у них родился ребенок в новой семье. Об этом, как передает РИА «Новости», Жириновский заявил во время встречи с избирателями в нотариальной конторе.
>> Государство заплатит за первенца
«Мы даем за второго ребенка 500 тысяч. Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тысяч. Она не будет делать аборт — ущерб здоровью, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит <…> Мы заберем, а ей дадим 300 тысяч», — сказал Жириновский.
Лидер ЛДПР также озаботился судьбой мужчин, которым приходится после развода выплачивать алименты.
«Если он уже живет с другой женщиной, и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить (от уплаты алиментов), если он еще становится отцом. У него денег нет платить за первого ребенка и на второго, и вторая семья сыпется», — предложил Жириновский.
 Ещё 4 источника 
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