Жириновский призвал освободить часть мужчин от алиментов

Кандидат на пост президента России от ЛДПР Владимир Жириновский предложил выплачивать отказавшимся от аборта женщинам по 300 тысяч рублей, а мужчин освободить от алиментов, если у них родился ребенок в новой семье. Об этом, как передает РИА «Новости» , Жириновский заявил во время встречи с избирателями в нотариальной конторе.

«Мы даем за второго ребенка 500 тысяч. Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тысяч. Она не будет делать аборт — ущерб здоровью, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит <…> Мы заберем, а ей дадим 300 тысяч», — сказал Жириновский.