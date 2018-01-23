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Профессор МГУ не стал принимать экзамен у студента в кипе
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Профессор МГУ не стал принимать экзамен у студента в кипе 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС

Студента Высшей школы телевидения МГУ не допустили до экзамена из-за кипы.

Профессор географии Вячеслав Бабурин попросил студента выйти из аудитории или снять головной убор. Как сообщает в своем Facebook студент Лев Борода, экзамен ему пришлось сдавать другому преподавателю.

Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов в комментарии агентству «Москва» заявил, что у профессора Бабурина были все основания попросить студента снять кипу, так как устав МГУ запрещает находиться в стенах учебного заведения в верхней одежде и головных уборах.

«Претензий к профессору Бабурину нет, у него было полное право поступить так, как он поступил. Я поговорил с ним, и он указал мне на правила внутреннего распорядка Московского государственного университета, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим в 2008 г., где написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах. Я посмотрел на сайтах многих других вузов — все то же самое абсолютно», — сказал Добролюбов.

Добролюбов также отметил, что годом ранее Бабурин со ссылкой на устав МГУ попросил студенток-мусульманок перед экзаменом снять платки.

Агентство «Москва» также сообщает, что студент Лев Борода — сын президента Федерации еврейских общин России (Феор) Александра Бороды.

В своем Facebook Лев Борода также написал о произошедшем ранее случае, когда в ответ на просьбу пропустить физкультуру по причине иудейского праздника Йом-Киппур ему посоветовали «покреститься».

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