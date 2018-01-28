Акцию Навального на Камчатке посетил один человек

В Екатеринбурге оппозиционер собрал 900 человек, далее следует Новосибирск (600 участников) и Нижний Новгород (550 участников). В Перми и Челябинске акцию посетили менее 400 человек. В Омске, Саратове, Самаре, Красноярске, Томскве и Владивостоке наблюдатели насчитали около 200-250 участников.

В Иркутске, Хабаровске, Барнауле, Кемерове, Ижевске, Тюмени, Магнитогорске и Оренбурге акции Навального посетили 100-190 человек. Меньше сотни участников пришли на митинги в Кургане, Березниках, Комсомольске на Амуре, Чите, Улан Удэ, Астрахани, Братске, Якутске, Южно Сахалинске, Чайковском, Бийске, Балашове. Акции в Магадане, Новокузнецке, Благовещенске и Ноябрьске собрали около двух десятков участников и меньше.

Всего, по данным СПЧ, мероприятия в поддержку Навального посетили не более пяти тысяч человек по всей России.