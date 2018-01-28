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Акцию Навального на Камчатке посетил один человек
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Акцию Навального на Камчатке посетил один человек 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На акцию оппозиционера Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском пришел один человек. Данные о количестве участников митингов в его поддержку опубликованы на сайте Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в воскресенье, 28 января.
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В Екатеринбурге оппозиционер собрал 900 человек, далее следует Новосибирск (600 участников) и Нижний Новгород (550 участников). В Перми и Челябинске акцию посетили менее 400 человек. В Омске, Саратове, Самаре, Красноярске, Томскве и Владивостоке наблюдатели насчитали около 200-250 участников.
В Иркутске, Хабаровске, Барнауле, Кемерове, Ижевске, Тюмени, Магнитогорске и Оренбурге акции Навального посетили 100-190 человек. Меньше сотни участников пришли на митинги в Кургане, Березниках, Комсомольске на Амуре, Чите, Улан Удэ, Астрахани, Братске, Якутске, Южно Сахалинске, Чайковском, Бийске, Балашове. Акции в Магадане, Новокузнецке, Благовещенске и Ноябрьске собрали около двух десятков участников и меньше.
Всего, по данным СПЧ, мероприятия в поддержку Навального посетили не более пяти тысяч человек по всей России.
Как сообщается на сайте управления МВД Москвы, оппозиционер был задержан во время несогласованной с властями столицы акции на Тверской улице. Он доставлен в территориальный отдел полиции для составления административного протокола о нарушении порядка организации митинга.
«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около тысячи человек», — отмечается в сообщении.
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