Эпидемия удовлетворенности пронеслась по Рунету 

В сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов представили свою версию клипа. По словам одной из героинь ролика, скандальный клип курсантов — это просто дурачество, за которое не следует наказывать

1/9 В сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов представили свою версию клипа. По словам одной из героинь ролика, скандальный клип курсантов — это просто дурачество, за которое не следует наказывать