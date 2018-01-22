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Эпидемия удовлетворенности пронеслась по Рунету
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Эпидемия удовлетворенности пронеслась по Рунету 

Рамблер 1 час назад
Курсанты ульяновского авиаинститута оказались замешаны в скандале после публикации клипа-пародии на песню Benny Benassi «Satisfaction». Учащихся хотели отчислить, но за них вступилась общественность: их поддержали девушки-военные, пловцы, биатлонистки…
1/9  В сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов представили свою версию клипа. По словам одной из героинь ролика, скандальный клип курсантов — это просто дурачество, за которое не следует наказывать
Фото:
2/9  Пенсионерки из Санкт-Петербурга сняли свою версию нашумевшего клипа курсантов Ульяновского института гражданской авиации
Фото:
3/9  Девушки из Армии обороны Израиля записали и опубликовали в интернете танец в поддержку курсантов летного училища Ульяновска. «Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают», – говорится в описании к ролику, опубликованному на Facebook
Фото:
4/9  Команда программы «Вечерний Ургант» присоединилась к флешмобу Satisfaction Challenge, направленный на поддержку курсантов
Фото:
5/9  Студенты Академии гражданской защиты МЧС поддержали ульяновских курсантов
Фото:
6/9  Пловцы тоже поддержали курсантов
Фото:
7/9  Также танцем курсантов поддержали биатлонистки
Фото:
8/9  Курсанты Суворовского училища тоже поддержали студентов танцем
Фото:
9/9  Кадр из оригинального видео курсантов
Фото:

Курсанты Ульяновского института гражданской авиации оказались замешаны в скандале после публикации клипа-пародии на песню Benny Benassi «Satisfaction» (удовлетворение). Учащихся собирались отчислить, но за них вступилась общественность: в сети регулярно стали появляться клипы, снятые в поддержку пилотов.

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