Эпидемия удовлетворенности пронеслась по Рунету 

Курсанты ульяновского авиаинститута оказались замешаны в скандале после публикации клипа-пародии на песню Benny Benassi «Satisfaction». Учащихся хотели отчислить, но за них вступилась общественность: их поддержали девушки-военные, пловцы, биатлонистки…
1/9 В сети появилось видео, на котором якобы матери «прославившихся» курсантов представили свою версию клипа. По словам одной из героинь ролика, скандальный клип курсантов — это просто дурачество, за которое не следует наказывать
Фото:
youtube.com
2/9 Пенсионерки из Санкт-Петербурга сняли свою версию нашумевшего клипа курсантов Ульяновского института гражданской авиации
3/9 Девушки из Армии обороны Израиля записали и опубликовали в интернете танец в поддержку курсантов летного училища Ульяновска. «Пламенный привет курсантам Ульяновского летного училища от солдаток Армии обороны Израиля. Тут за танцы не наказывают», – говорится в описании к ролику, опубликованному на Facebook
Курсанты Ульяновского института гражданской авиации оказались замешаны в скандале после публикации клипа-пародии на песню Benny Benassi «Satisfaction» (удовлетворение). Учащихся собирались отчислить, но за них вступилась общественность: в сети регулярно стали появляться клипы, снятые в поддержку пилотов.