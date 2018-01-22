«Синдром Шурыгиной»: кто виноват в «школьных бойнях»

Шурыгину связали с бойнями в школах

Психиатр Алексей Магалиф заявил Ura.ru, что в недавних нападениях школьников на учителей и друг на друга виновато российское общество, больное «синдромом Шурыгиной».

По его мнению, ради славы в России стало «возможным и нормальным» говорить публично о том, что раньше обсуждалось только лично. Ярким примером этого он назвал случай прославившейся после своего изнасилования Дианы Шурыгиной.

«Так называемые пострадавшие становятся героями СМИ», — считает он.

Магалиф полагает, что нападавшие на школы подростки не пытались кого-либо убить, а привлекали внимание, желая «попасть в новости».

«Если бы не было интернета, то вряд ли бы кто-то из них пошел кого-то рубить топором. Зачем? Об этом же никто не узнает», — предполагает он.

Психиатр убежден, что благодаря интернету стало легко прославиться, к чему, в свою очередь, детей принуждает «полнейшее одиночество и непонимание». Кандидат медицинских наук сообщил, что остановить «эпидемию» нападений «с помощью кнута и репрессивных мер» не получится, поэтому он советует родителям уделять детям больше «внимания и любви».

За последнюю неделю в России произошли три случая нападений в школах.

15 января двое вооруженных ножами подростков напали на учеников пермской школы №127. В результате происшествия пострадали 15 человек. По данным СМИ, резню организовал бывший ученик школы, а ее причиной стало недовольство подростка новогодним поздравлением в одном из местных пабликов, в котором его подписчики были названы «псами».

Два дня спустя в школе деревни Смольное Челябинской области произошла драка на ножах между 17— и 16-летними одноклассниками с задержкой развития. Один из них был госпитализирован.

19 января в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ молодые люди в масках вошли в один из кабинетов школы №5 и бросили бутылку с зажигательной смесью, в результате чего вспыхнул пожар. В это время в аудитории проходил урок учеников седьмого класса, которые после начала возгорания вместе учительницей попытались покинуть помещение, а нападавшие, стоя в дверях, наносили им удары ножом и топором. По данным СМИ, ранения получили семь человек, а причиной нападения могла стать «месть» учительнице за двойку или недопуск к экзамену.