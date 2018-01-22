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Первый канал заплатит за Цоя
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Первый канал заплатит за Цоя 

Рамблер 6 часов назад

Первый канал заплатит 300 тысяч рублей за незаконное использование песни Виктора Цоя, сообщает РИА Новости.

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Соответствующее решение по делу компании «Музыкальное право», которая владеет правами на композиции Цоя, против Первого канала принял Арбитражный суд Москвы. Рассмотрение дела было повторным, так как летом 2017 года суд по интеллектуальным правам отменил решения нижестоящих инстанций, которые отказали компании в иске.

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Ранее стало известно, что компания посчитала незаконным использование в марте 2016 года песни Виктора Цоя «Весна» в анонсе телеигры «Что? Где? Когда?» и потребовала выплатить ей три миллиона рублей.

В декабре минувшего года Первый канал уже проиграл суд «Музыкальному праву» и должен заплатить компании 300 тысяч рублей за использование песни Цоя «Кукушка».

 Ещё 14 источников 
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