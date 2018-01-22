Cкончался наместник Оптиной пустыни

Умер архимандрит Венедикт, восстановивший Оптину пустынь

На 79-м году жизни после продолжительной болезни скончался наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (в миру Владимир Пеньков).

В 70-е годы архимандрит Венедикт был насельником Троице-Сергиевой лавры, там пострижен в монашество. В 1973 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

Оптина пустынь в разоренном состоянии была передана Церкви в 1987 году, а в 1990 году ее настоятелем стал архимандрит Венедикт. Именно при нем в монастыше были восстановлены храмы, а обитель вновь стала центром монашеской и паломнической жизни, сообщает ТАСС.