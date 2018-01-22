Ещё
Cкончался наместник Оптиной пустыни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Умер архимандрит Венедикт, восстановивший Оптину пустынь 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: РИА Новости

На 79-м году жизни после продолжительной болезни скончался наместник Оптиной пустыни архимандрит Венедикт (в миру Владимир Пеньков).

В 70-е годы архимандрит Венедикт был насельником Троице-Сергиевой лавры, там пострижен в монашество. В 1973 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.

Оптина пустынь в разоренном состоянии была передана Церкви в 1987 году, а в 1990 году ее настоятелем стал архимандрит Венедикт. Именно при нем в монастыше были восстановлены храмы, а обитель вновь стала центром монашеской и паломнической жизни, сообщает ТАСС.

Вести.Ru: последние новости
Чубайс со смехом зачитал листовки, которыми в него кинули Неизвестный подарил бедным ингушским семьям 50 тонн продуктов Москву заметут крещенские метели
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды покидают ТНТ
Россиянки погибли в Таиланде
ВКС перехватили самолеты в стратосфере
Порошенко вернул пленную с ампутированными конечностями
Пока вы спали: готовы ли соседи России к войне?
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:52
К Земле приближается гигантский астероид
Наука и техника
07:40
Oxxxymiron номинирован на литературную премию
Шоу-бизнес
01:50
Мария Миронова сделала сэлфи со знаменитой статуей
Шоу-бизнес
02:58
«Когда он умрет?»: Подруга разоблачила Цымбалюк-Романовскую
Шоу-бизнес
02:10
Крымские школьники изучают пояса смертников и бомбы
Общество
02:19
Подозреваемый напал на жертву на глазах полиции
Шоу-бизнес
10:15
Красотка в экстремальном мини зависла на фонаре
Общество
01:53
ВКС перехватили самолеты в стратосфере
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение