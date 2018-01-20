Разрушен стереотип о русских и французах

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France Info: вопреки стереотипам россияне сегодня пьют меньше французов 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters

Сегодня россияне употребляют меньше алкоголя, чем французы, немцы или бельгийцы, сообщает France info. Как передаёт издание, антиалкогольная политика российских властей и пропаганда здорового образа жизни помогли снизить употребление алкоголя в стране на 20% за последние несколько лет. Однако принятые меры имели и негативные последствия, в частности, рост производства алкогольного фальсификата.

«Русские отныне потребляют меньше алкоголя, чем немцы, бельгийцы и французы», — сообщает France Info в совместном материале с новостной интернет-платформой Brut.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние годы количество потребляемого алкоголя на одного человека в России снизилось на 20%.

«В настоящее время 40% населения, как утверждается, вообще не употребляют алкоголь», — сообщает издание.

Такой резкий спад — следствие здравоохранительной политики российских властей последних десяти лет, отмечают авторы материала.

Со времён распада СССР алкоголь был настоящим бичом России. Он продолжает оставаться причиной смерти каждого пятого ушедшего из жизни россиянина и сокращения продолжительности жизни мужского населения, которая составляет сегодня 63 года (на 16 лет меньше, чем во Франции). Поэтому около десяти лет назад российская власть решила взять вопрос в свои руки и начать антиалкогольную политику, которая включала в себя ограничение на продажу спиртного в ночное время и установление минимальной цены на алкоголь.

«Это первый закон, радикально меняющий отношение правительства к алкоголю», — приводит издание мнение члена партии власти Виктора Звагельского касательно принятых правительством мер в 2011 году.

«Вопреки стереотипам, хотя водка всё ещё остаётся национальным русским напитком, русские больше пьют пиво», — сообщают авторы материала.

Вдобавок к этому российские власти пропагандируют здоровый образ жизни и, в частности, занятие спортом. Как передаёт France Info, «президент России Владимир Путин сам является любителем спорта и не употребляет алкоголь».

При этом политика ограничений имела и негативные последствия, главным из которых стал рост производства алкогольного фальсификата, «который убивает в России сотни человек каждый год», отмечает издание.

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