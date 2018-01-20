«Легенда!»: пилот виртуозно посадил самолет в ураган

Пользователей Сети шокировали кадры посадки самолета в Германии во время урагана

Пользователи Сети уже успели назвать пилота «легендой» и оценить его «невероятные навыки».

В аэропорту Дюссельдорфа пилоту самолета пришлось виртуозно приземляться во время урагана «Фредерике».

Видео с инцидентом были опубликованы на YouTube.

На кадрах видно, как самолет во время посадки мотает из стороны в сторону, едва не разворачивая его. Однако пилоту удается справиться с ситуацией, в результате чего самолет успешно приземляется в аэропорту.

«Высочайшее мастерство пилотирования при ураганном ветре с порывами до 110 километров в час. Рейс авиакомпании Eurowings, следовавший из Болоньи, совершил посадку в экстремальных условиях и даже не пошел на второй круг», — подписал видеоролик автор.

Кадры набрали сотни тысяч просмотров. Пользователи Сети уже успели назвать пилота «легендой» и оценить его «невероятные навыки».

«Снимаем шляпы перед пилотом», — отметил один из комментаторов.

Также пользователи выразили надежду, что пилота наградят.

«Ну и ну, от одного этого видео у меня подкосились ноги и ладони вспотели», — пишут люди в комментариях к видео.

Ранее сообщалось, что ураган «Фредерике», бушующий в странах Западной Европы, унес жизни 11 человек.