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«Золотой» туалет для ректора уральского вуза возмутил сеть
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«Золотой» туалет для ректора уральского вуза возмутило соцсети 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Facebook

«Ура.ру» сообщает, что в Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ — СИНХ) после ремонта появился отдельный туалет для руководителей учебного заведения и других сотрудников вуза.

В распоряжении агентства оказалась снимки женской уборной. На одну из фотографий попало большое зеркало с такой надписью: «Женщина, твердо уверенная в своей красоте, сумеет, в конце концов, убедить в ней всех остальных». Кроме того, на снимках можно заметить позолоченную лепнину, картины и мягкие сиденья, обустроенные на подоконниках.

Пользователь Facebook Lex Looter опубликовал фотографию одной из туалетных кабин. Как оказалось, внутри тоже лепнина, позолота и светильники, на общем фоне выделяется только белый унитаз.

«Ура.ру» отмечает, что в пресс-службе вуза не смогли оперативно прокомментировать ремонт. Студенты вуза рассказали агентству, что попасть в новый туалет могут только «работники вуза и преподаватели», а для учащихся он закрыт. Собеседники «Ура.ру» подчеркнули, что многие аудитории университета и остальные уборные находятся «в плачевном состоянии».

Представители УрГЭУ подтвердили E1.RU, что фотографии действительно были сделаны в туалете вуза. В университете отметили, что ремонт был сделан в каникулы. По словам собеседников E1.RU, «это не ректорский туалет, а туалет для сотрудников на третьем этаже, где сидят проректора».

 Ещё 2 источника 
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