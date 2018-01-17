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«Уральские пельмени» потребовали от экс-директора 28 млн
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Актеры шоу «Уральские пельмени» подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей 

ТАСС 5 часов назад

Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск к бывшему директору коллектива Сергею Нетиевскому и ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" о взыскании 28,3 млн рублей. Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

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В документах отмечено, что актеры просят признать одну из сделок с Нетиевским недействительной и вернуть более 28 млн рублей. Предварительное судебное заседание состоится 30 января.

В рамках исполнения иска актеры просили суд наложить арест на имущество бывшего директора, в том числе на две квартиры в Москве стоимостью более 9 млн и 16 млн рублей. Суд посчитал, что нет оснований для удовлетворения данных требований.

В пресс-службе шоу "Уральские пельмени" комментировать ситуацию отказались.

О конфликте внутри коллектива известно с 2015 года. Как ранее сообщал ТАСС, весной 2016 года бывший руководитель "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский подал иск к "Творческому объединению "Уральские пельмени" о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Осенью 2016 года Арбитражный суд Свердловской области подтвердил незаконность снятия Нетиевского с поста директора шоу "Уральские пельмени".

"Уральские пельмени" — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года "Уральские пельмени" представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.

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