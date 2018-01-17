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Назван самый инновационный регион России
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Назван самый инновационный регион России в 2017 году 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

При распределении мест в рейтинге учитывались сразу несколько показателей, среди которых — научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий.

В ходе Гайдаровского форума Ассоциация инновационных регионов РФ представила рейтинг инновационной активности регионов.

На первом месте в списке оказался Санкт-Петербург, передает ТАСС.

«Регионом с наибольшей инновационной активностью в 2017 году стал Петербург, который опередил лидера прошлого года — Москву и Татарстан, стабильно удерживающий третье место»,

— отметила руководитель проектов АИРР Роза Семенова.

Кроме того, в рейтинг также попали Томская, Новосибирская, Калужская, Московская, Ульяновская, Самарская и Тульская области.

При распределении мест в рейтинге учитывались сразу несколько показателей, среди которых — научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий.

По словам Семеновой, лучшие показатели роста удалось продемонстрировать Тюменской области — она прибавила сразу 12 мест и оказалась на 14 строчке рейтинга, а также Ульяновской области, которая прибавила восемь мест и оказалась в первой десятке.

«Слабыми инноваторами» оказались семь субъектов Российской Федерации, которыми стали северные регионы, регионы Сибири и Северного Кавказа, такие как Еврейская АО, Дагестан, Тува, НАО, Чечня, Ингушетия и Чукотка.

Гайдаровский форум — это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года.

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