Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами

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Актёр из «Последнего богатыря» поддержал отчисление курсантов из Ульяновска 

Говорит Москва 2 часа назад

Российский артист Виктор Хориняк, окончивший Норильский кадетский корпус, считает, что воспитанникам Ульяновского института гражданской авиации нужно сократить свободное время. Такое мнение актёр высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Офицерам стоит обратить внимание, потому что все эти выделки, если у курсантов есть время снимать всякие видеоролики, — это значит, что они бездельники, им нечем заняться, им нужно сократить количество свободного времени. Вот и всё. И правильно сделают [если отчислят], я — за, конечно. Мне кажется, военное дело, будь то гражданская авиация, это настолько серьёзная тема, что вот эти хихи-хахашеньки пьяненькие никому не нужны. В этом плане надо посерьёзнее относиться к своей работе. Пусть они попробуют без приборов самолёт посадить. Вот если это они выложат на видео, это будет интересно, тогда они наберут рейтинг. А как они крутят, чем они там крутили, это, мне кажется, мало кому интересно смотреть».

Ранее курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли эротический клип-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction. Будущие пилоты исполнили танец в одних трусах и форменных фуражках. В Росавиации негативно отреагировали на видео, в ведомстве заявили, что своими действиями курсанты оскорбили работников и ветеранов гражданской авиации. В пятницу, 19 января, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провёл встречу с авторами скандального ролика. Он выступил против отчисления курсантов из вуза, но заявил, что они должны быть наказаны соразмерно совершенному поступку.

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