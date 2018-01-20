Известный актер высказался по поводу скандала с курсантами

Актёр из «Последнего богатыря» поддержал отчисление курсантов из Ульяновска

Российский артист Виктор Хориняк, окончивший Норильский кадетский корпус, считает, что воспитанникам Ульяновского института гражданской авиации нужно сократить свободное время. Такое мнение актёр высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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«Офицерам стоит обратить внимание, потому что все эти выделки, если у курсантов есть время снимать всякие видеоролики, — это значит, что они бездельники, им нечем заняться, им нужно сократить количество свободного времени. Вот и всё. И правильно сделают [если отчислят], я — за, конечно. Мне кажется, военное дело, будь то гражданская авиация, это настолько серьёзная тема, что вот эти хихи-хахашеньки пьяненькие никому не нужны. В этом плане надо посерьёзнее относиться к своей работе. Пусть они попробуют без приборов самолёт посадить. Вот если это они выложат на видео, это будет интересно, тогда они наберут рейтинг. А как они крутят, чем они там крутили, это, мне кажется, мало кому интересно смотреть».

Ранее курсанты Ульяновского института гражданской авиации сняли эротический клип-пародию на песню Бенни Бенасси Satisfaction. Будущие пилоты исполнили танец в одних трусах и форменных фуражках. В Росавиации негативно отреагировали на видео, в ведомстве заявили, что своими действиями курсанты оскорбили работников и ветеранов гражданской авиации. В пятницу, 19 января, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провёл встречу с авторами скандального ролика. Он выступил против отчисления курсантов из вуза, но заявил, что они должны быть наказаны соразмерно совершенному поступку.