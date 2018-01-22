Ещё
Сожительство захотели приравнять к браку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сожительство могут приравнять к официальному браку 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку, если пара вместе как минимум пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

В документе содержится понятие «фактических брачных отношений». По мнению автора инициативы, отношения можно считать брачными, если мужчина и женщина живут вместе в течение пяти лет (двух лет, если у них есть общие дети).

Сам Беляков пояснил, что россияне, как и граждане «большинства зарубежных стран», «не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи» и, по недавним опросам, «даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального». По мнению сенатора, сожительство ставит граждан в «весьма уязвимое положение», так как не признается законом.

Беляков отметил, что институт фактических брачных отношений должен быть официально признан и защищен по примеру Швеции, Нидерландов, Норвегии, Франции и Германии. Сенатор предложил в первую очередь официально учитывать имущество, нажитое в период совместного проживания.

«Если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», — рассказал он.

По словам Белякова, если документ будет принят, в «фактических брачных отношениях» смогут состоять люди, достигшие брачного возраста, не состоящие в другом браке и не являющиеся близкими родственниками.

 Ещё 113 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Курды заявили о «предательстве» России
Порошенко назвал украинцев оккупантами
«Вовка, те не стыдно?»: Гордон пристыдила Соловьева
Эрдоган раскрыл договоренности с Россией по Африну
Россию обвинили в новых «грехах»
Видео
01:35
Курды попросили Россию о помощи
Политика
01:14
Врачи опасаются за сердце Джигарханяна
Шоу-бизнес
02:27
Самолеты США для борьбы с РФ признали непригодными
Армия Оружие
03:18
РФ может стать инициатором переговоров по Африну
Ближний Восток Политика
08:39
Курды заявили о «предательстве» России
Ближний Восток В мире
01:06
Зрителей ужаснули больные руки Селезневой
Шоу-бизнес
03:18
Эрдоган раскрыл договоренности с Россией по Африну
В мире
00:32
Анастасия Волочкова: «У меня с ногами все прекрасно»
Шоу-бизнес
04:54
«Вовка, те не стыдно?»: Гордон пристыдила Соловьева
Политика
00:16
Валерий Гаркалин пережил клиническую смерть
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение