Сожительство захотели приравнять к браку

Сожительство могут приравнять к официальному браку

Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, предлагающий приравнять незарегистрированные отношения мужчины и женщины к официальному браку, если пара вместе как минимум пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

В документе содержится понятие «фактических брачных отношений». По мнению автора инициативы, отношения можно считать брачными, если мужчина и женщина живут вместе в течение пяти лет (двух лет, если у них есть общие дети).

Сам Беляков пояснил, что россияне, как и граждане «большинства зарубежных стран», «не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи» и, по недавним опросам, «даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального». По мнению сенатора, сожительство ставит граждан в «весьма уязвимое положение», так как не признается законом.

Беляков отметил, что институт фактических брачных отношений должен быть официально признан и защищен по примеру Швеции, Нидерландов, Норвегии, Франции и Германии. Сенатор предложил в первую очередь официально учитывать имущество, нажитое в период совместного проживания.

«Если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», — рассказал он.

По словам Белякова, если документ будет принят, в «фактических брачных отношениях» смогут состоять люди, достигшие брачного возраста, не состоящие в другом браке и не являющиеся близкими родственниками.