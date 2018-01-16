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Россияне разлюбили алкоголь и сигареты
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Россияне разлюбили алкоголь и сигареты 

360tv.ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Россияне стали меньше пить и курить за последние 5-7 лет. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова во время делового завтрака в рамках Гайдаровского форума‐2018 в РАНХиГС, передает «Интерфакс».

По ее данным, потребление алкогольных напитков удалось снизить на 80%, а табака на 22%. В этой связи министр обратила внимание на действующий закон о борьбе с табококурением.

Если оглянуться на 5–7 лет назад, то мы сумели отчасти побороть такие вредные привычки как курение, благодаря самому продвинутому закону по борьбе с табакокурением. Мы смогли снизить буквально за пять лет курение среди взрослых на 22%, среди детей и подростков — в три раза. Пассивное курение снизили в 4,5 раза, — Вероника Скворцова.

Она добавила, что Минздраву удалось нарастить число активно занимающихся спортом более чем на 40%.

По данным РИА ФАН, ранее общественники обратились в Минздрав с предложением размещать на упаковках алкоголя «отрезвляющие картинки». В настоящее время покупатели могут прочесть только текстовое предупреждение о вреде чрезмерного употребления спиртного.

Общественники хотят дополнить текст наглядными картинками пораженных внутренних органов, как это уже практикуется на пачках сигарет. Однако у психиатров появилась другая идея, которая, как они считают, будет более действенной.

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