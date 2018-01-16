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Российскую водку доведут до эталона
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Российскую водку доведут до эталона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Валерий Титиевский/РИА «Новости»

Росстандарт разработал специальный ГОСТ для водки, который предъявляет более жесткие требования к изготовлению напитка. Об этом в ведомстве рассказали газете «Известия».

Стандарт может вступить в силу уже в 2019 году. Он предполагает, что на рынке появится водка исключительного эталонного качества, что позволит закрепить за Россией статус родины напитка.

Как следует из текста ГОСТа, водка нового качества должна быть прозрачной и бесцветной, без посторонних включений и осадков с крепостью 40 процентов. Сейчас в этом напитке позволяется содержание спирта от 37,5 до 56 процентов. Кроме того, документ предусматривает, что все стадии производства водки будут осуществляться на территории России.

Что касается сырья, то пшеница или рожь для изготовления напитка, по новому ГОСТу, должны быть выращены без пестицидов и удобрений. К воде тоже появились дополнительные требования — она может быть только смягченной, добытой из скважин.

При этом подчеркивается, что производители могут продолжить выпускать и обычную водку, но пометка ГОСТ «Российское качество. Классическая водка. Общие технические условия» может быть размещена только на продуктах, которые ему соответствуют.

Как отмечает издание, стандарт создают уже два года по поручению правительства. В 2015 году его начали разрабатывать для водки и коньяка, но с последним напитком вопрос решился быстрее.

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