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Петербург задумали превратить в центр гей-туризма
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Петербург задумали превратить в центр гей-туризма 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости

Представители ЛГБТ-сообщества Санкт-Петербурга подали иск к Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства города из-за отказа в проведении трех митингов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Рассмотрение иска началось 15 января. Активисты намереваются добиться признания незаконным решения отменить запланированные на 27 декабря митинги и гей-парад. В рамках мероприятия в Михайловском сквере планировалось презентовать программу создания в Петербурге гей-кластера для туристов.

Для превращения города в центр европейского гей-туризма разработана концепция создания тематической инфраструктуры и подразумевалось проведение рекламной кампании.

На Большой Морской улице предполагалось провести митинг в поддержку толерантности и защиты прав и свобод лиц нетрадиционной ориентации. Идея проведения гей-парада у проспекта Обуховской Обороны также не нашла поддержки у местных властей.

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