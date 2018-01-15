«Мою машину забросали камнями». Ездить в Польшу с российскими номерами опасно?

Об инциденте, произошедшем в Гданьске, Business FM рассказала владелица автомобиля. По словам Екатерины, ее четырехлетняя дочь чудом не пострадала

В Польше забросали камнями машину с российскими номерами. Инцидент произошел на севере страны — в Гданьске. О нем рассказала жительница Калининградской области Екатерина Молодцова. Ее мама, отчим и четырехлетняя дочка приехали туда на выходные и остановились в апартаментах в центре города, припарковав автомобиль неподалеку. О произошедшем Business FM рассказала сама Екатерина Молодцова:

«Вышли прогреть машину, мама с дочерью кормили птичек. Машина прогрелась, начали садиться. В этот момент из окна третьего этажа дома, рядом с которым машина была припаркована, посыпались камни диаметром пять-семь сантиметров, они целенаправленно кидались в машину и в тот момент, когда мама сажала ребенка. Слава богу, что она посадить ее туда не успела: все удары пришлись бы как раз на мою четырехлетнюю дочь. Они абсолютно не прятались, можно было различить их облик. Нам позвонило российское консульство в Гданьске, был чисто информативный разговор — разъяснили, какие действия мы должны дальше совершить, кому позвонить, в течение десяти минут прибыла полицейская машина. Все общение было на польском языке. Мы все прекрасно понимаем, что в стране с польским языком все должны говорить на польском языке, но нужно отметить, что мы у них постоянно пребываем, они к нам ездят, и люди старше 30-35 лет изучали русский язык в школе, они все на нем прекрасно говорят. Почему-то когда полицейская вышла, сразу было ограничено тем, что разговаривать она будет только на польском. Слава богу, мама польским языком владеет. Эта представительница власти начала расследование с того, что 40 минут пыталась понять, каким образом трое коренных калининградцев имеют заграничные паспорта с открытыми шенгенскими польскими визами, что же эти туристы могут делать здесь, в Гданьске. Спустя минут 20 после приезда патрульной машины двое кидавших парней совершенно спокойно вышли из этого дома и разошлись просто в разные стороны. Мама обратила на это внимание, она сообщила это полицейской, но никаких действий, никакой реакции на это не было».

По словам Екатерины, когда ее семья уже вернулась домой, им позвонили из польской полиции. Там сообщили, что выяснили некоторую информацию о произошедшем, и попросили приехать в отделение во вторник.

В последнее время в стране чувствуется внутреннее напряжение, говорит независимый польский журналист Зыгмунт Дзенцеловский:

«Здесь очень много людей, которые говорят с таким певучим восточным акцентом, на каждом шагу встречаю украинцев, которые очень часто говорят по-русски. Я бы не сказал, что есть какой-то всплеск антирусских настроений, но какое-то обострение внутреннее мы наблюдаем, рост внутреннего напряжения. В этой связи, если случайно русский оказывается в какой-то непростой ситуации, то он может стать жертвой этого общего настроения. В глазах поляков Россия — агрессор, но одновременно, мне кажется, на бытовом уровне здесь все-таки присутствует представление, что русские — это веселые люди, с которыми можно общаться».

Неприятные инциденты с российскими туристами в Польше в последние годы происходят чаще, чем раньше, рассказывает обозреватель Business FM Александра Сидорова:

«Мы ездили в Польшу с моей семьей с 2009-го по 2012 год. Нас никто не трогал, абсолютно доброжелательное отношение. Но где-то в 2012-м знакомые, друзья, которые тоже ездили в Польшу, начали рассказывать, что русских в польских городах начали не то что притеснять, но не всегда хорошо к ним относиться. Много страшилок было про то, что людям царапают, разрисовывают автомобили, поэтому желание вновь ехать туда на машине у нас, если честно, отпало. Однокурсницы мне рассказывали пару лет назад про драку между поляками и русскими, свидетелями которой они стали. Правда, в 2015-м я была там с хором, нас как огромную, шумную компанию ни разу никто не тронул».

Российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко по запросу Польши без объяснения причин запретили въезд в ЕС. 14 января он не смог пройти паспортный контроль в берлинском аэропорту. «Запрет действует три года», — сообщил Бондаренко ТАСС. Он не знает, с чем это может быть связано, поскольку в последний раз был в Польше три года назад и давно о ней не писал.