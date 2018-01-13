Назван новый рекордсмен по сборам в российском кино

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«Движение вверх» стал самым кассовым фильмом в истории российского кино 

ТАСС 7 часов назад
Фото: filmpro.ru

Спортивная драма "Движение вверх", вышедшая в прокат 28 декабря, стала самой кассовой картиной в истории российского кинопроката. Информация о сборах фильма приводится в субботу на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По данным ЕАИС, сборы картины на 13 января составили 1,66 млрд рублей, что примерно на 6 млн больше показателей предыдущего лидера российского кинорынка, фильма "Последний богатырь", заработавшего в прокате 1,653 млрд рублей.

Как сообщил ТАСС представитель портала "Кинобизнес сегодня", по предварительным данным, сборы "Движения вверх" на территории России составили 1,682 млрд рублей, "Последнего богатыря" — 1,672 млрд

Экшн-драма "Движение вверх" рассказывает о матче между сборными СССР и США в финале баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр 1972 года, которые проходили в Мюнхене. В фильме режиссера Антона Мегердичева снимались Владимир Машков, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Марат Башаров, Виктория Толстоганова, Иван Колесников, Кирилл Зайцев, Жильвинас Тратас и другие. На роль тренера американской сборной Хэнка Айбы пригласили Джона Сэвиджа, американского актера, многократного номинанта на "Оскар".

Над проектом также работали канал "Россия 1" во главе с Антоном Златопольским и компания "Централ партнершип" во главе с Павлом Степановым.

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