Павленский объснил причину поджога Банка Франции

Павленский раскрыл причины поджога Банка Франции

Художник-акционист в письме галеристу Марату Гельману назвал регулятор «одним из основных символов оккупации Парижа и истребления его жителей».

>> Павленский поджег Банк Франции

По словам Петра Павленского, которые в своём Facebook приводит Гельман, у него давние счёты и идеологией рынка, а площадь Бастилии сегодня представляет собой «пример жестокого, ничем не прикрытого глумления власти над обществом». «Место Бастилии занял Банк Франции», — пишет художник, называя это символом полного разгрома и поражения революционных начал.

Павленский утверждает, что это имеет отношение к России, поскольку Москва «в самых значительных политических преобразованиях» всегда ориентировалась на Париж. «Только революционный пример авторитетных для России стран может сдвинуть ситуацию с мёртвой точки», — пишет художник.

16 октября Павленский вместе с сожительницей Оксаной Шалыгиной подожгли дверь здания Банка Франции. Их арестовали по обвинению в повреждении имущества с угрозой для людей с использованием опасных веществ. Женщину позднее освободили под подписку о невыезде. По указанной статье виновным грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 150 тысяч евро.