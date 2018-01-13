«Тебе халва нужна?» пенсионеры вынуждены искать еду в мусоре

Российские пенсионеры иногда вынуждены искать еду в мусорных контейнерах, куда выбрасывают просроченный товар из сетевых магазинов. Об этом, в частности, написали в соцсетях жители Ржева.

Многие пишут, что им жаль неимущих, кто-то ругает магазин, а кто-то требует вместо того, чтобы выбрасывать продукты, раздавать их, сообщает информагентство «ТверьНьюс».

«Который день наблюдаем нелицеприятную картину из каких-то 90-х: бабушки набирают продукты из мусорного контейнера. Сегодня звучал такой диалог: — Тебе халва нужна?— Да, давай!» — цитирует соцсети издание.

Осенью возле одного из недавно открывшихся в городе магазинов «Пятерочка» установили отдельную закрытую контейнерную площадку для утилизации просроченных продуктов, куда выбрасывали пачки сосисок, рыбу, батоны и т.д. В итоге ворота, которые ограждали площадки, сломали, контейнер лежит плашмя, все чаще пустой. По словам жителей Ржева, подобная картина наблюдается и возле других магазинов.

Некоторые предлагают просто выставлять продукты, у которых заканчивается срок годности, в специальных тележках, чтобы их можно было спокойно взять. Но по закону, передача товара с истёкшим сроком годности третьим лицам невозможна.

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Похожую ситуацию описывает и Telegram-канал Mash в видеоролике под названием «2018, Серпухов, черный вход продуктового».

«Пенсионеры рвут тележку с просрочкой, которую везут на помойку», — пишет Mash в комментариях к видео.