В России обнаружили стену из «Игры престолов»

В Instagram поклонников «Игры престолов» появилась фотография ледяной стены, напоминающей Стену, которая в сериале разделяет Север и Юг.

Публикация от InstaThrones (@gameofthronesnotofficial) Янв 11, 2018 at 3:25 PST

Местом, где был сделан снимок, указана Якутия. На фото видно, что с одной стороны стены лежит снег, а с другой снега нет. Фото подписано: «The Wall is real!» («Стена существует!).

Публикация уже набрала более 187 тысяч «лайков».

Ранее Национальная вещательная компания «Саха» (НВК Саха) написала письмо руководству телеканала HBO с предложением снять финальный сезон «Игры престолов» в Якутии.