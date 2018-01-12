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В России обнаружили стену из «Игры престолов»
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В России обнаружили стену из «Игры престолов» 

Рамблер 1 час назад
Фото: kinopoisk.ru

В Instagram поклонников «Игры престолов» появилась фотография ледяной стены, напоминающей Стену, которая в сериале разделяет Север и Юг.

Местом, где был сделан снимок, указана Якутия. На фото видно, что с одной стороны стены лежит снег, а с другой снега нет. Фото подписано: «The Wall is real!» («Стена существует!).

Публикация уже набрала более 187 тысяч «лайков».

Ранее Национальная вещательная компания «Саха» (НВК Саха) написала письмо руководству телеканала HBO с предложением снять финальный сезон «Игры престолов» в Якутии.

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