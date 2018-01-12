Роскошная мама Илона Маска 

В 69 лет Мэй Маск выглядит потрясающе. Пока сын мечтает колонизировать Марс, она покоряет вершины бьюти-индустрии.
1/15 Мэй Маск - одна из самых востребованных моделей на сегодняшний день. Она снимается в рекламных кампаниях таких брендов, как Clinique и Revlon. Еще она успешный диетолог и выступает с лекциями по всему миру. Но ее главная гордость - это дети. Она мать троих детей и бабушка десяти внуков
Фото:
instagram.com/mayemusk
2/15 Ее младший сын Кимбал владеет сетью ресторанов The Kitchen. Илон - знаменитейший человек планеты, основатель PayPal, SpaceX и Tesla. А дочь Тоска - режиссер и продюсер фильмов в Голливуде
Фото:
instagram.com/mayemusk
3/15 Мэй Маск в 16 лет. Мэй выросла в ЮАР — именно здесь работали ее родители
Фото:
instagram.com/mayemusk
4/15 Когда 18-летний Илон объявил родителям, что уезжает один на учебу в Канаду, он не слушал ничьих протестов. Тогда Мэй просто собрала вещи, взяла обоих младших детей и переехала вслед за сыном, бросив ЮАР навсегда
Фото:
instagram.com/mayemusk
5/15 Именно благодаря матери Илон Маск попал в Microsoft — в канадский офис она устроила его по знакомству
6/15 После переезда в Торонто Мэй работала на 5 работах одновременно, чтобы кормить детей. С первой зарплаты она купила компьютер для Илона
Фото:
instagram.com/mayemusk
7/15 Мэй Маск с сыновьями
Фото:
facebook.com/mayemuskmodel
8/15 Главный секрет, который помогает этой удивительной женщине не стареть, не в питании. Сама Мэй считает, что он — в позитивном отношении к жизни, всегда и во всем
Фото:
instagram.com/mayemusk
9/15 Мэй Маск в свои 20
Фото:
facebook.com/mayemuskmodel
10/15 Маск с детьми
Фото:
Courtesy of Maye Musk / Vanity Fair
11/15 Одна из самых известных фотосессий Маск — для обложки New York Magazine, она позировала фотографу Анни Лейбовиц для римейка снимка обнажённой Дэми Мур на девятом месяце беременности (история о женщинах в возрасте, которые хотят стать матерями), 2011 год