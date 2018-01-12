Роскошная мама Илона Маска 

1/15 Мэй Маск - одна из самых востребованных моделей на сегодняшний день. Она снимается в рекламных кампаниях таких брендов, как Clinique и Revlon. Еще она успешный диетолог и выступает с лекциями по всему миру. Но ее главная гордость - это дети. Она мать троих детей и бабушка десяти внуков Фото: instagram.com/mayemusk

2/15 Ее младший сын Кимбал владеет сетью ресторанов The Kitchen. Илон - знаменитейший человек планеты, основатель PayPal, SpaceX и Tesla. А дочь Тоска - режиссер и продюсер фильмов в Голливуде Фото: instagram.com/mayemusk

3/15 Мэй Маск в 16 лет. Мэй выросла в ЮАР — именно здесь работали ее родители Фото: instagram.com/mayemusk

4/15 Когда 18-летний Илон объявил родителям, что уезжает один на учебу в Канаду, он не слушал ничьих протестов. Тогда Мэй просто собрала вещи, взяла обоих младших детей и переехала вслед за сыном, бросив ЮАР навсегда Фото: instagram.com/mayemusk

5/15 Именно благодаря матери Илон Маск попал в Microsoft — в канадский офис она устроила его по знакомству Reuters Фото:

6/15 После переезда в Торонто Мэй работала на 5 работах одновременно, чтобы кормить детей. С первой зарплаты она купила компьютер для Илона Фото: instagram.com/mayemusk

7/15 Мэй Маск с сыновьями Фото: facebook.com/mayemuskmodel

8/15 Главный секрет, который помогает этой удивительной женщине не стареть, не в питании. Сама Мэй считает, что он — в позитивном отношении к жизни, всегда и во всем Фото: instagram.com/mayemusk

9/15 Мэй Маск в свои 20 Фото: facebook.com/mayemuskmodel

10/15 Маск с детьми Фото: Courtesy of Maye Musk / Vanity Fair

11/15 Одна из самых известных фотосессий Маск — для обложки New York Magazine, она позировала фотографу Анни Лейбовиц для римейка снимка обнажённой Дэми Мур на девятом месяце беременности (история о женщинах в возрасте, которые хотят стать матерями), 2011 год Фото: facebook.com/mayemuskmodel/

12/15 Мэй Маск в 57 лет Фото: facebook.com/mayemuskmodel

13/15 Фото: facebook.com/mayemuskmodel

14/15 Фото: facebook.com/mayemuskmodel/