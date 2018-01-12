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Роскошная мама Илона Маска
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Роскошная мама Илона Маска 

Рамблер 7 часов назад
В 69 лет Мэй Маск выглядит потрясающе. Пока сын мечтает колонизировать Марс, она покоряет вершины бьюти-индустрии.
1/15  Мэй Маск - одна из самых востребованных моделей на сегодняшний день. Она снимается в рекламных кампаниях таких брендов, как Clinique и Revlon. Еще она успешный диетолог и выступает с лекциями по всему миру. Но ее главная гордость - это дети. Она мать троих детей и бабушка десяти внуков
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2/15  Ее младший сын Кимбал владеет сетью ресторанов The Kitchen. Илон - знаменитейший человек планеты, основатель PayPal, SpaceX и Tesla. А дочь Тоска - режиссер и продюсер фильмов в Голливуде
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3/15  Мэй Маск в 16 лет. Мэй выросла в ЮАР — именно здесь работали ее родители
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4/15  Когда 18-летний Илон объявил родителям, что уезжает один на учебу в Канаду, он не слушал ничьих протестов. Тогда Мэй просто собрала вещи, взяла обоих младших детей и переехала вслед за сыном, бросив ЮАР навсегда
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5/15  Именно благодаря матери Илон Маск попал в Microsoft — в канадский офис она устроила его по знакомству
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6/15  После переезда в Торонто Мэй работала на 5 работах одновременно, чтобы кормить детей. С первой зарплаты она купила компьютер для Илона
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7/15  Мэй Маск с сыновьями
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8/15  Главный секрет, который помогает этой удивительной женщине не стареть, не в питании. Сама Мэй считает, что он — в позитивном отношении к жизни, всегда и во всем
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9/15  Мэй Маск в свои 20
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10/15  Маск с детьми
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11/15  Одна из самых известных фотосессий Маск — для обложки New York Magazine, она позировала фотографу Анни Лейбовиц для римейка снимка обнажённой Дэми Мур на девятом месяце беременности (история о женщинах в возрасте, которые хотят стать матерями), 2011 год
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12/15  Мэй Маск в 57 лет
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В прошлом году Мэй Маск стала новым лицом косметической марки CoverGirl. На посту амбассадора бренда она сменила Рианну, Тейлор Свифт, Пинк и Дрю Берримор.

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