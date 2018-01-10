Девушка написала трогательное письмо перед смертью

За день до смерти 27-летняя девушка написала письмо, растрогавшее миллионы

Австралийка Холли Бутчер больше года страдала от редкой формы рака костного скелета — саркомы Юинга. За день до смерти она написала на свой страничке в Фейсбук прощальное письмо, в котором рассказала о том, как тяжёлая болезнь помогла ей понять, что действительно важно в жизни. И это послание стоит прочитать каждому.

«Всем друзьям Холли:

Мы с большой грустью сообщаем, что сегодня рано утром Холли не стало. Она так много перенесла, но теперь настало её время с нами попрощаться. Она ушла спокойно и без мучений; она выглядела умиротворённой, когда мы целовали её в лоб и прощались с ней в последний раз. Как вы, наверное, ожидали, Холли приготовила для всех сообщение», — написал в Фейсбук Дин — брат Холли и опубликовал прощальное послание своей сестры, которым поделились более 80 тысяч человек.

«Немного советов и мыслей от Холли:

Осознавать и принимать неизбежность смерти в 26 лет — очень странно. В этом возрасте такие вещи обычно игнорируешь. Ты уверен, что за одним днём всегда наступит следующий; но внезапно наступает последний день, которого ты вообще не ждал.

Я представляла, как состарюсь, мои волосы станут седыми, а лицо покроется морщинами — и всё это благодаря хлопотам с моей чудесной семьёй (с кучей детей!). Я планировала, какой будет моя жизнь бок о бок с моим возлюбленным. Я хочу этого так сильно, что мне больно. Но такова жизнь. Она хрупкая, бесценная и непредсказуемая, и каждый её день — это подарок, а не данность.

Сейчас мне 27 лет. Я не хочу уходить. Я люблю мою жизнь. Я счастлива, счастлива благодаря людям, которых люблю. Но я не могу ничего изменить. Я пишу это послание не для того, чтобы все боялись смерти — наоборот. То, что мы редко задумываемся о неизбежности смерти, это хорошо. Кроме тех ситуаций, когда я хочу поговорить о ней, а все относятся к этой теме, как к табу — как будто ни с кем из нас это не случится…

Тут всё непросто. Я просто хочу, чтобы люди перестали терзать себя пустячными, мелочными переживаниями и вспомнили, что нас всех ждёт один итог. Так что делайте всё, чтобы ваше время на Земле было по-настоящему прекрасным, и забудьте про ерунду.

Над многими из вещей, которые я сейчас пишу, я размышляла несколько последних месяцев. Само собой все самые важные мысли приходят в голову посреди ночи! Если переживаешь из-за ерунды (я часто замечала такое в последние месяцы), просто подумай о тех, кому сейчас приходится преодолевать настоящие проблемы. Будь благодарен, что тебе выпал какой-то ерундовый пустяк, и двигайся дальше.

Признать то, что тебя что-то раздражает, — вполне нормально. Но не надо цепляться за каждую мелкую проблему и тащить её за собой в жизни всех окружающих. Когда ты сможешь стряхнуть с себя всю эту ерунду, выйди наружу, набери полные лёгкие свежего воздуха и посмотри, как же прекрасны голубое небо и зелёные деревья. Представь, как тебе повезло, что у тебя вообще есть возможность дышать.

Может быть, сегодня ты застрял в пробке, или не выспался, потому что тебя раным-рано разбудили твои дети, а может парикмахер плохо постриг тебе волосы. Может быть, ты содрала ноготь, или у тебя маленькая грудь, или целлюлит на заднице, а живот подпрыгивает при ходьбе. Забудь всё это! Я клянусь, тебе будет абсолютно всё равно, когда настанет твоё время уходить. Всё это ТАК незначительно в масштабе жизни.

Я смотрю, как моё тело перестаёт работать у меня на глазах, и я ничего не могу с этим поделать. Я просто хочу встретить ещё один день рождения или Рождество со своей семьёй, провести ещё один день с любимым человеком и собакой. Просто ещё один день.

Я слушаю, как люди жалуются на ненавистную работу, на то, как сложно заставить себя ходить в спортзал — будьте благодарны, что вы вообще можете туда ходить. Возможность работать и заниматься спортом кажутся такими обыденными занятиями… Пока твоё тело не заставляет тебя от них отказаться. Я пыталась вести здоровый образ жизни — более того, это было одним из моих главных увлечений.

Цените своё тело, даже если оно не на 100% соответствует вашим представлениям об идеале. Следите за здоровьем и скажите себе, что вы прекрасны. Больше двигайтесь и ешьте свежее. Не будьте одержимыми. Помните, что важно здоровье не только физическое. Приложите усилия к тому, чтобы обрести умственное, эмоциональное и духовное счастье. Тогда вы осознаете, насколько неважно иметь идеальное тело, которое вам навязывают.

Ридус

Отпишитесь от всех аккаунтов в ленте, которые заставляют вас чувствовать себя плохо. Неважно, друзья это или нет. Будьте безжалостны, когда дело касается вашего собственного благополучия.

Будьте благодарны за каждый день, в который вы не испытываете боль, будьте благодарны даже за те дни, когда лежите дома с простудой, держитесь за ноющую спину или повреждённую лодыжку. Примите то, что хоть это и печально, но не угрожает вашей жизни, и это пройдёт.

Меньше ныть! И помогать друг другу.

Отдавать, отдавать, отдавать. Это правда, что люди более счастливы, когда помогают другим, чем когда делают что-то для себя. Я хотела бы так поступать чаще. На своём пути я встретила множество невероятно щедрых и добрых людей. Моя семья, друзья и незнакомцы говорили мне чудесные, тёплые слова и поддерживали меня, и я не смогу отплатить им за это сполна. Я никогда этого не забуду и буду благодарна всем эти людям целую вечность.

Странно иметь деньги в самом конце, когда уже умираешь. Это совсем не то время, когда хочется заняться шоппингом. В такой момент понимаешь, как глупо тратить столько денег на новую одежду и другие маловажные «вещи» в нашей жизни.

Вместо очередного платья, косметики или украшений лучше купите что-нибудь чудесное своим друзьям. Во-первых, всем всё равно, если вы дважды наденете одно и то же. Во-вторых, когда даришь что-то близким, испытываешь невероятные ощущения. Пригласите друзей на обед — или, ещё лучше, сами приготовьте для них еду. Принесите им кофе. Подарите растение, сделайте им массаж или купите для них красивую свечку и скажите, что любите их, когда будете делать подарок.

Цените время других людей.

Не заставляйте их ждать, потому что вы вечно опаздываете. Если вы такой уж человек, то просто выходите пораньше и цените то, что ваши друзья желают делить своё время с вами (и не хотят сидеть сами по себе в ожидании вас!). Они начнут вас больше уважать.

В этому году вся наша семья договорилась не дарить друг другу подарки, и хотя наша ёлка выглядела пустой (я даже почти сорвалась под Рождество!), было чудесно, что мы не чувствовали необходимости идти в магазин и выбирать друг для друга подарки. Кроме того, представьте, как моя семья покупала бы для меня подарок, зная, что скоро он окажется у них самих… Вместо этого мы направили все наши усилия на то, чтобы написать друг для друга самые искренние поздравительные открытки.

Странно! Может быть это покажется глупым, но эти открытки значили для меня больше, чем любая импульсивная покупка. В моей семье такую штуку провернуть было легко, ведь у нас нет маленьких детей. Мораль: для чудесного Рождества с близкими вам не нужны подарки.

Тратьте деньги на впечатления. Или, по крайней мере, не лишайте себя ярких впечатлений, потому что спустили все деньги на материальный хлам.

Приложите усилия, чтобы всё-таки сделать ту самую вылазку на пляж, которую так долго откладывали. Опустите ноги в воду и закопайте пальцы в песок. Намочите лицо солёной водой.

Выберитесь на природу. Просто попытайтесь наслаждаться моментом вместо того, чтобы смотреть на мир через экран своего смартфона. Жизнь не для того, чтобы наблюдать её через экран или чтобы сделать идеальное фото…

Чёрт возьми, наслаждайтесь моментом, люди!

Перестаньте пытаться запечатлеть его для других. Риторический вопрос: стоит ли тратить несколько часов каждый день на причёску и макияж? Или чтобы выбраться куда-то вечером? Никогда не понимала такого в девушках.

Лучше встаньте пораньше и послушайте пение птиц, пока смотрите на прекрасные цвета, которые дарит восходящее солнце.

Послушайте музыку… прямо вслушайтесь. Музыка — это лекарство. Особенно старая.

Обнимите свою собаку. Там, куда я иду, я буду очень по этому скучать.

Поговорите с друзьями. Отложите телефон. Всё ли у них в порядке?

Если любите — путешествуйте.

Работайте, чтобы жить, а не наоборот.

Серьёзно, просто делайте то, что делает вас счастливыми.

Съешьте торт. Без малейшего чувства вины!

Скажите «нет» вещам, которыми вы не хотите заниматься. Не чувствуйте себя обязанным делать то, что другие считают «полноценной» жизнью… Может быть, ваша «посредственная» для других жизнь — это именно то, чего вы хотите больше всего на свете.

Говорите любимым о том, как вы их любите, всегда, когда у вас есть такая возможность. И любите их без оглядки.

И ещё, как бы погано вы себя ни чувствовали, знайте, что в ваших силах изменить это — будь то работа, любовь или что-то другое. Имейте смелость меняться. Вы не знаете, как долго проживёте на земле — не тратьте время на то, чтобы влачить жалкое существование.

Я знаю, что такие вещи говорят постоянно, но это абсолютная правда. Как бы то ни было, это просто совет одной девчонки. Хотите — принимайте, хотите — нет!

И ещё одно. Если у вас есть такая возможность, сделайте доброе дело для всего человечества (и для меня лично). Начните регулярно сдавать кровь. Я вижу, что донорству не придают должного значения, а ведь одна сдача крови может спасти три жизни! И это может сделать почти каждый из нас, это так просто! Донорская кровь (больше пакетиков, чем я могла пересчитать) помогла мне прожить на год больше — год, за который я бесконечно благодарна и который я провела здесь, на Земле, со своей семьёй, друзьями и собакой. Год, когда со мной произошли одни из самых чудесных событий в моей жизни.

…До встречи, Холли».