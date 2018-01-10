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Депутаты отказали в помощи беднякам
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Госдума отказала в помощи беднякам 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Госдума отклонила законопроект фракции КПРФ о помощи лицам, находящимся за чертой бедности, сообщает РИА Новости.

Авторы законопроекта предлагали ввести ежемесячную помощь нуждающимся за счет средств федерального бюджета.

Получателями помощи должны были стать лица с доходом ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3.

Предполагалось, что помощь будет предоставлена не в виде наличных денег. Перечень товаров и услуг, на которые может предоставляться помощь, должно было определить правительство РФ.

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В отзыве профильного комитета отмечено, что данный законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ.

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