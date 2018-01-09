Синоптики уточнили прогноз на зиму

Какой будет погода в России в январе и феврале?

АиФ.ru спросил у директора Гидрометцентра Романа Вильфанда о долгосрочном прогнозе до конца этой зимы и о том, какую погоду ждать на старый Новый год.

Грядущая зима станет самой холодной за столетие

«В октябре я уже говорил АиФ.ru о прогнозе на эту зиму, и могу его только подтвердить: температура в оставшиеся зимние месяцы будет около или чуть выше климатической нормы. Причем это касается не только Москвы, но и всей России. Напомню, что среднесуточная температура января — минус 9.

Конечно, минувший декабрь был просто аномально теплым — температура больше соответствовала октябрьской. В первую неделю нового года погода в Москве была тоже очень теплой для начала января, больше похожа на апрельскую. А вот первая рабочая неделя 2018 года приблизится к средним январским показателям. Москва будет в центре антициклона. Нас ждет морозная и ясная погода. Температура составит в среднем минус 5 градусов днем и минус 15 ночью. В старый Новый год москвичей и жителей Подмосковья ждет приятный морозец, температура составит минус 5 градусов. Сильных снегопадов до следующего вторника-среды ждать не приходится из-за установившегося антициклона. Но возможны легкие осадки — небольшой снег. Высота снежного покрова к старому Новому году немного вырастет — всего на 3-4 см (сугробы — до 7-8 см). Конечно, до конца зимы нас ждут еще оттепели. О резких потеплениях мы будем сообщать заранее», — сказал Вильфанд.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.