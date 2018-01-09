Умер Александр Ведерников

Народный артист СССР, оперный певец Александр Ведерников умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Большого театра Катерину Новикову.

Александр Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. В 1955 году окончил Московскую консерваторию, после чего работал в Мариинском театре (тогда — Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова).

Более 30 лет Ведерников являлся солистом Большого театра. В 2008 году возглавил театр «Русская опера».

О дате и месте прощания с Александром Ведерниковым будет сообщено дополнительно.