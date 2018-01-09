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Пранкеры разыграли губернатора Гуама
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«Я тоже продавал эти ракеты»: Вован и Лексус разыграли губернатора Гуама 

РИА Новости 5 часов назад

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору американского острова Гуам Эдди Кальво от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Аудиозапись беседы доступна на YouTube.

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Пранкеры "признались" Кальво, что Украина отправляла ракеты в КНДР, заверив, однако, что до Гуама ни одна из них не долетит. "На протяжении 20 лет у нас были сложные ситуации в военных разработках, очень много деталей было украдено, поэтому ракеты, которые были проданы Северной Корее, очень плохого качества. Они не смогут долететь до Гуама. (…) В том числе и я продавал эти ракеты, но я знал, какого качества они", — отметили Вован и Лексус.

Также "премьер" рассказал губернатору, что на полученные деньги он построил кондитерскую фабрику в России. "Я надеюсь, что вы действительно заработали много денег на Северной Корее и на дефектных ракетах", — ответил Кальво.

В конце разговора пранкеры предупредили губернатора о "российской угрозе" в регионе. По их словам, существует опасение, что Москва может начать сотрудничать с Пхеньяном и "выпустит белорусский флот", который направится к берегам Гуама.

Кальво несколько раз поблагодарил собеседника за полученную информацию и пообещал передать ее в администрацию президента США.

Гуам расположен в западной части Тихого океана, остров имеет статус неинкорпорированной организованной территории США.

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