Соловьева возмутило заявление о «поколении зла»

Соловьев заступился за «поколение зла»

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал слова преподавателя Уральского федерального университета о российском «поколении зла».

На своей странице в соцсети Twitter журналист опубликовал отрывок лекции Константина Юрченко под названием «Почему студенты выведут экономику из кризиса». Во время своего выступления преподаватель УрФУ назвал россиян, рожденных в 1965-1975 годах «злом», так как они «хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять».

По его мнению, эти люди, получив образование перед самым развалом Советского Союза, оказались «ненужными» и стали приспосабливаться — «грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться». Сейчас, уверен Юрченко, они составляют основу «управленческого корпуса» России.

1. УРФУ. Юрченко Константин Павлович. Лекция: Почему студенты выведут экономику из кризиса.

Дискриминационные рассуждения. На мой взгляд, совершенно непозволительные ни в одной цивилизованной стране pic.twitter.com/E2lyqh0be2— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 8 января 2018 г.

Соловьев посчитал высказывания преподавателя непозволительными и дискриминационными. По словам ведущего, человек не может считаться преступником лишь из-за года своего рождения.

«Что скажут юристы?» — спросил он.

Между тем в пресс-службе университета заявили Ura.ru, что слова Юрченко являются его «точкой зрения».