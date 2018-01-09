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Соловьева возмутило заявление о «поколении зла»
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Соловьев заступился за «поколение зла» 

Рамблер 4 часа назад

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал слова преподавателя Уральского федерального университета о российском «поколении зла».

На своей странице в соцсети Twitter журналист опубликовал отрывок лекции Константина Юрченко под названием «Почему студенты выведут экономику из кризиса». Во время своего выступления преподаватель УрФУ назвал россиян, рожденных в 1965-1975 годах «злом», так как они «хорошо умеют врать, приписывать себе чужие заслуги и подставлять».

По его мнению, эти люди, получив образование перед самым развалом Советского Союза, оказались «ненужными» и стали приспосабливаться — «грабить, убивать, обманывать, врать, коррумпироваться». Сейчас, уверен Юрченко, они составляют основу «управленческого корпуса» России.

Соловьев посчитал высказывания преподавателя непозволительными и дискриминационными. По словам ведущего, человек не может считаться преступником лишь из-за года своего рождения.

«Что скажут юристы?» — спросил он.

Между тем в пресс-службе университета заявили Ura.ru, что слова Юрченко являются его «точкой зрения».

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