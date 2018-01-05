В РФ могут появиться новые «черные списки»

В поездах и автобусах могут ввести «черные списки» пассажиров

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в комитет Госдумы по транспорту и строительству с предложением ввести «черные списки» нарушителей порядка на железной дороге и в автобусах дальнего следования, то есть на тех видах транспорта, куда билет необходимо приобретать по паспорту. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит снизить количество случаев хулиганства, которые нередко угрожают жизни и здоровью граждан. Решение о внесении человека в «черный список» может быть принято перевозчиком как альтернатива штрафу или уголовному наказанию.

Илья Зотов, зампред Общероссийского объединения пассажиров:

«В черте города никаких поправок мы не предлагаем — это первое. А второе — данный реестр будет вестись только по паспортным данным. На данный момент уже ответственность есть, мы ее не планируем и не предлагаем никак увеличивать, потому что сейчас есть и возможности уголовной ответственности, административной ответственности, штраф до 500 тысяч рублей уже есть. Эти поправки приняты. Мы уже видим даже в эти новогодние праздники, если посмотреть интернет, большое количество нарушений уже идет. Мы даем возможность пассажиру задуматься, что, если он будет слишком себя активно вести, угрожать безопасности других людей, то он может быть на год ограничен в перемещениях за исключением тех случаев, когда альтернативного транспорта, допустим, нет. Инициатива проходит активное общественное обсуждение, чтобы было как можно больше экспертов. Я думаю, что не меньше года такие инициативы требуют обсуждения».

Впрочем, решение о создании «черных списков» останется исключительно в компетенции самих перевозчиков.

В апреле прошлого года в Уголовном Кодексе в статье «Хулиганство» появился новый пункт. Теперь грубое нарушение общественного порядка грозит транспортным дебоширам штрафом на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или заключением на срок до пяти лет.

Кроме того, в Уголовный Кодекс добавлена статья за агрессивные и опасные действия на транспорте. В их числе — забрасывание поезда камнями и ослепление лазерной указкой пилотов самолета. За такие преступления предусмотрен штраф от 150 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.