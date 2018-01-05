Ещё
Росгидромет предупредил об изменении погоды в центре России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Росгидромет предупредил о похолодании в Москве и Центральной России на следующей неделе 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в разговоре с RT сообщил, что на следующей неделе стоит ожидать плавного понижения температуры, а не резкого похолодания.

«Мы даём плавное похолодание. Сегодня у нас от 0 °С до +2 °С в центре города и до —2 °С по Московской области, на завтра днём тоже от +1 °С до +3 °С, до — 1 °С по области, в воскресение от —2 °С до +3 °С. То есть тепло. И только в понедельник будет чуть-чуть похолоднее — от —1 °С до —6 °С. А днём от —3 °С до +2 °С. В первый рабочий день (9 января. — RT) будет то же самое. Ночью температура от —1 °С до —6 °С, а днём от 0 °С до —5 °С. 10 января будет точно такая же погода», — отметил он.

Холоднее станет в четверг, 11 января. Однако, по словам синоптика, такое понижение температуры соответствует климатической норме.

«11 числа будет чуть попрохладнее — от —3 °С до —6°С и днём от —1 °С до —6 °С. 11 января мы только выйдем на норму по температуре. Сейчас по норме должна быть температура —8,4 °С, а у нас вчера была +2 °С. Вчера мы были на 10 °С выше нормы», — сказал Цыганков.

Ранее центр «Фобос» сообщил, что тёплая погода в столице сменится резким похолоданием. На Рождество в Москву начнёт прорываться фронт холодного воздуха, за которым придут полярные атмосферные массы. Смена погоды будет сопровождаться снегопадами, предупреждают синоптики.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.

RT на русском: последние новости
Синоптики прогнозируют похолодание в Москве до -10 °С Мединский рассказал, почему предпочитает Oxxxymiron Гнойному МЧС предупреждает о похолодании на Рождество в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с погибшим в Финляндии пилотом перевозил россиян
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
Названо атаковавшее российскую базу в Сирии оружие
Volkswagen и Adidas ответили на претензии Киева по Крыму
В РФ пригрозили Молдавии ответными мерами на новый закон
Видео
03:15
Паук устроил смертельную битву с шершнем
Наука и техника
00:42
Хоккеист во время драки потерял часть бороды
В мире
01:32
Горнолыжники попали в экстремальные качели
Происшествия
02:14
Установлен новый мировой рекорд в роупджампинге
Безумный мир
00:56
В США загорелся автомобиль c фейерверками
Происшествия
03:37
Туристический автобус сгорел в центре Петербурга
Происшествия ДТП
00:36
Гонщика-призрака запечатлели на видео
В мире
01:04
Под Новосибирском десять человек погибли при пожаре
Происшествия
01:44
Самка гепарда родила рекордное число детенышей
В мире
00:00
Поезд снесло ураганом с рельсов в Швейцарии
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение