Главные загадки гибели группы Дятлова

Небольшая гора Холат-Сяхыл на севере Урала издавна пользуется дурной славой. Её название на языке местных аборигенов — манси — означает «Гора мертвецов». Легенда рассказывает о 9 охотниках, погибших здесь в древние времена. С тех пор над горой довлеет проклятие: если на ней окажутся 9 человек — их ждёт смерть. Над суевериями манси посмеивались, но в феврале1959 г. легенда напомнила о себе: на склоне горы по неизвестным причинам погибли 9 молодых туристов, возглавляемых Игорем Дятловым. Тайна этой трагедии не разгадана до сих пор… Судя по последним записям в дневниках участников похода, группа Дятлова достигла склона Холат-Сяхыл 1 февраля и устроилась на ночлег. Что было дальше — неизвестно. Спасатели обнаружили палатку группы с продуктами, снаряжением и… обувью. Судя по сохранившимся следам, туристы внезапно покинули своё убежище, не успев обуться и даже полностью одеться. После долгих поисков спасатели нашли тела, они оказались расположены почти на прямой линии от палатки на протяжении более1,5 километров. Всех поразил неестественный цвет кожи покойных — оранжево-красный. Некоторые тела были страшно обезображены: у одной из девушек не оказалось глаз и языка, у двух юношей — переломаны рёбра, у третьего — пробит череп. Что же произошло?

Сход лавины?

По одной из версий туристы покинули палатку из-за внезапного схода лавины со склона горы. Снежный пласт обрушился ночью, застав группу врасплох. Это объясняет тяжёлые травмы нескольких туристов, беспорядок в одежде (хватали первое, что попало под руку) и поспешную эвакуацию из опасной зоны. Версия хорошая, но… неправдоподобная. Никто из спасателей, среди которых было немало опытных альпинистов, не увидел ни следов лавины, ни снежной «плиты», придавившей палатку. Напротив, место для палатки туристы выбрали удачное, поставили её профессионально. Рухнуть на спящих «дятловцев» она не могла — лавинной опасности просто не существовало.

Конфликт с охотниками?

Первыми подозреваемыми стали местные охотники-манси. По версии следствия, они повздорили с туристами и напали на них. Одним нанесли тяжёлые травмы, другие успели убежать и затем погибли от переохлаждения. Нескольких манси арестовали, но они категорически отрицали свою вину. Неизвестно как сложилась бы их судьба (правоохранительные органы тех лет искусством добывать признание владели в совершенстве), но экспертиза установила: разрезы на палатке туристов сделаны не извне, а изнутри. Не нападавшие «ломились» в палатку, а сами туристы стремились выбраться из неё. К тому же никаких посторонних следов вокруг палатки не нашли, нетронутыми остались припасы (а они представляли немалую ценность для манси). Поэтому охотников пришлось отпустить.

Ошибка спецназа МВД?

Одна из версий конспирологов: группу Дятлова ликвидировало спецподразделение МВД, преследовавшее бежавших заключённых (надо сказать, «зон» на северном Урале действительно было немало). Ночью спецназовцы столкнулись в лесу с туристами, приняли их за «зеков» и перебили. При этом таинственный спецназ почему-то не воспользовался ни холодным, ни огнестрельным оружием: на теле погибших не было ни колотых, ни пулевых ранений.

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Кроме того, известно, что в 50-е гг. бежавших заключённых по ночам в лесной глухомани обычно не преследовали — слишком большой риск. Передавали ориентировки властям в ближайшие населённые пункты и ждали: в лесу без припасов долго не протянешь, волей-неволей беглецам приходилось идти к «цивилизации». И главное! Следователи запрашивали информацию о побегах «зеков» из окрестных «зон». Оказалось, в конце января — начале февраля побегов не было. Поэтому и ловить спецназу на Холат-Сяхыл было некого.

Ликвидация свидетелей?

Но конспирологи не унимаются: не было спецназа МВД — значит, был «спецназ КГБ», а группу Дятлова устранили как нежелательных свидетелей испытания некоего секретного оружия. Но зачем всемогущему КГБ создавать себе столько сложностей: допускать на полигон для испытания «супероружия» десятки спасателей, позволять им тщательно обследовать местность? Не проще ли объявить, что туристов накрыла лавина и не допускать никаких расследований? Не было бы тогда будоражащих воображение легенд о «тайне группы Дятлова» — осталось бы лишь несколько строчек газетного некролога. С 1959 г. в горах погибло немало людей, о многих ли мы помним сегодня?

Агенты иностранной спецслужбы?

А вот и самая «экзотическая» версия: оказывается, группу Дятлова ликвидировали… иностранные агенты! Почему? Чтобы сорвать операцию КГБ: ведь студенческий турпоход был лишь прикрытием для «контролируемой поставки» радиоактивной одежды вражеским агентам. Объяснения этой удивительной теории не лишены остроумия. Известно, что следователи обнаружили на одежде трёх погибших туристов следы радиоактивного вещества. Конспирологи связали этот факт с биографией одного из погибших — Георгия Кривонищенко. Он работал в закрытом городе атомщиков Озёрске (Челябинск-40), где вырабатывался плутоний для атомных бомб. Образцы радиоактивной одежды представляли бесценную информацию для иностранной разведки.

Работавший на КГБ Кривонищенко должен был встретиться с вражескими агентами у горы Холат-Сяхыл и передать им радиоактивный «материал». Но Кривонищенко на чём-то «прокололся», и тогда агенты врага, заметая следы, уничтожили всю группу Дятлова. Действовали убийцы изощрённо: угрожая оружием, но не применяя его (не хотели оставлять следов), выгнали молодых людей из палатки на мороз без обуви, на верную гибель. Какое-то время диверсанты выжидали, затем двинулись по следам за группой и зверски добили тех, кто не замёрз. Триллер, да и только! А теперь — поразмышляем. Как могли сотрудники КГБ спланировать «контролируемую поставку» в глухой местности, которую не контролировали? Где не могли ни наблюдать за операцией, ни подстраховать своего агента? Абсурд. И откуда вообще взялись шпионы среди уральских лесов, где была их база? Только человек-невидимка не «засветится» в небольших окрестных посёлках: их жители знают друг друга в лицо и сразу обращают внимание на чужаков. А почему супостаты, задумавшие хитроумную инсценировку гибели туристов от переохлаждения, вдруг словно обезумели и принялись пытать свои жертвы — ломать рёбра, вырывать язык, глаза? И как удалось этим маньякам-невидимкам уйти от преследования вездесущего КГБ? Ответа на все эти вопросы у конспирологов нет.

Испытание ядерного оружия или баллистической ракеты?

Разобравшись с вражьими кознями, рассмотрим версию тайного испытания ядерного оружия в районе пребывания группы Дятлова (так пытаются объяснить следы радиации на одежде погибших). Увы, с октября 1958 г. по сентябрь 1961 г. СССР не проводил никаких ядерных взрывов, соблюдая советско-американский договор о моратории на подобные испытания. И мы, и американцы тщательно следили за соблюдением «ядерной тишины». К тому же, при атомном взрыве следы радиации были бы на всех членах группы, но экспертиза зафиксировала радиоактивность лишь на одежде трёх туристов. Неестественный оранжево-красный цвет кожи и одежды покойных некоторые «эксперты» объясняют падением в районе стоянки группы Дятлова советской баллистической ракеты Р-7: якобы она и напугала туристов, а пары топлива, оказавшись на одежде и коже, вызвали столь странную реакцию. Но ракетное топливо человека не «окрашивает», а мгновенно убивает. Туристы бы погибли около своей палатки. К тому же, как установило следствие, никаких ракетных пусков с космодрома Байконур в период с 25 января по 5 февраля 1959 г. не проводились.

Метеорит?

Судебно-медицинская экспертиза, исследуя характер повреждений, нанесённых членам группы, пришла к выводу, что они «очень похожи на травму, возникшую при воздушной взрывной волне». Осматривая местность, следователи обнаружили следы огня на некоторых деревьях. Создавалось впечатление, будто некая неведомая сила избирательно воздействовала и на погибших людей, и на деревья. В конце 1920-х гг. учёным удалось оценить последствия воздействия подобного природного явления. Было это в районе падения Тунгусского метеорита. По воспоминаниям участников той экспедиции, сильно обгоревшие деревья в эпицентре взрыва могли находиться рядом с уцелевшими. Логически объяснить такую странную «избирательность» пламени учёные не смогли. Не смогли выяснить все детали и следователи по делу «дятловцев»: 28 мая1959 г. «сверху» поступила команда — дело закрыть, все материалы засекретить и сдать в спецархив. Итоговый вывод следствия оказался весьма туманным: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Тайна группы Дятлова так и не была разгадана. Время от времени исследователи поднимаются на «Гору мертвецов» в поисках ответов. Но даже самые отчаянные экстремалы никогда не решаются идти на Холат-Сахыл группой из 9 человек.