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Жаров рассказал об ответе на предложение Pornhub
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Глава Роскомнадзора рассказал об ответе ведомства на предложение Pornhub о премиум-аккаунте 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал RT, что ответило ведомство на предложение Pornhub предоставить ему премиум-аккаунт.

«Мы не взяли его, мы сообщили, что мы на размены с сайтами, которые распространяют запрещённую информацию в нашей стране, не идём. Поэтому предложение осталось неудовлетворённым», — отметил он.

14 сентября 2016 года Роскомнадзор заблокировал доступ в России к порносайту PornHub. В ответ на это сайт в своём Twitter предложил ведомству премиум-аккаунт в обмен на снятие блокировки.

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