Ирина Роднина раскритиковала новогодние огоньки

В Твиттере появился критический пост на тему новогодних телепрограмм, которые повторяют друг друга в том числе неизменным составом участников, передает сайт kp.ru.

"Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это дежавю, которое переживает страна из года в год".

Этот пост поддержала Ирина Роднина. Она ретвитнула на своей страничке в соцсети и подписала: "Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед".

Ее реплика развернула бурное обсуждение в Сети на тему, "кто достоин показа на телевидении, а кто должен уйти с экранов навсегда".