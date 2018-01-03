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Роднина раскритиковала «новогодние огоньки»
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Ирина Роднина раскритиковала новогодние огоньки 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости

В Твиттере появился критический пост на тему новогодних телепрограмм, которые повторяют друг друга в том числе неизменным составом участников, передает сайт kp.ru.

"Мне нравились бы новогодние огоньки, если бы не Пугачева, Галкин, Басков, Киркоров, звезды 80-х, звезды 90-х, все это дежавю, которое переживает страна из года в год".

Этот пост поддержала Ирина Роднина. Она ретвитнула на своей страничке в соцсети и подписала: "Это, примерно, как я бы сейчас выехала на лед".

Ее реплика развернула бурное обсуждение в Сети на тему, "кто достоин показа на телевидении, а кто должен уйти с экранов навсегда".

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