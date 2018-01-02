Сколько было у Брежнева денег

Поначалу официальная заработная плата генерального секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева составляла 800 рублей. В пересчете на современные деньги это около 150 тысяч. Не так уж и много для такой высокой должности. Однако так ли уж скромен был дорогой Леонид Ильич?

Премии, гонорары и прибавки

В 1973 году Леонид Ильич Брежнев присудил себе Ленинскую премию в сумме 25 тысяч рублей. Огромные деньги по тем временам! Однако это — ничто по сравнению с баснословными гонорарами генсека.

Дело в том, что Брежнев числился автором таких литературных произведений, как «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». За них он получил гонорар в сумме 180 тысяч рублей и пресловутую Ленинскую премию в придачу. Тиражи книг были огромны — более 15 миллионов экземпляров каждая. Брежневские мемуары включили в школьную программу, а потому книги регулярно переиздавались. Поэтому об общей сумме дохода, полученной генсеком от трилогии, можно только догадываться.

Кстати, в 1974 году заработная плата Брежнева увеличилась на 500 рублей, а в 1978 году — еще на 200. Все полученные им денежные средства генсек отдавал жене. Именно она и распоряжалась семейным бюджетом.

Дорогие увлечения

Леонид Ильич просто обожал автомобили. По разным данным, у Брежнева были от 50 до 300 машин. Наслышанные об этой страсти генсека многие известные и высокопоставленные личности время от времени пополняли его коллекцию. Так, руководитель Коммунистической партии Италии подарил Брежневу автомобиль Maserati Quattroporte, канцлер ФРГ — 600-й Mercedes, а президент США Никсон — лимузин Lincoln Continental.

Увлекался Брежнев и охотой. Поэтому не мудрено, что за всю жизнь он собрал завидную коллекцию охотничьего оружия.

Недвижимость

Генеральный секретарь ЦК много лет жил в доме на Кутузовском проспекте, предназначенном специально для самых низших представителей власти. Квартира Брежнева занимала весь пятый этаж и состояла из шести комнат, двух туалетов и ванных. Всего — 185 квадратных метров.

В 1978 году в Гранатном переулке лично для Брежнева и других высокопоставленных сотрудников был выстроен девятиэтажный дом. В нем для генсека выделили квартиру в 500 квадратных метров. Однако Брежнев так и остался на Кутузовском. По одной из версий, он посчитал новое жилье до неприличия роскошным.

Пустые карманы

Как и многие партийные лидеры тех лет, Леонид Ильич Брежнев порой не имел в кармане ни копейки. Да и зачем, если все — от трехразового питания до дачи — предоставляло государство. Бывало, что, привыкнув к такому положению дел, Брежнев даже забывал о том, что нужно расплатиться. Присмотрев какой-нибудь сувенир в очередной поездке, он просто брал его и выходил из магазина. В подобных случаях приходилось раскошеливаться генсековским охранникам.