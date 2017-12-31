Гидрометцентр уточнил прогноз погоды на новогоднюю ночь

От оттепелей до лютых морозов прогнозируют синоптики в новогоднюю ночь и в первые числа 2018 года.

"Совсем слабый мороз ожидается в центральных областях России в ночь с 31 декабря на 1 января, — рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. — Столбики термометров покажут от минус двух в центре страны до минус четырех на севере европейской территории".

В столичном регионе — около нуля градусов, продолжает эксперт. Пройдут осадки в виде снега и мокрого снега. Но он не будет оставаться на земле, потому что погода в регионе очень теплая. Снег сразу будет таять. "Небольшое похолодание — до минус пяти градусов — мы прогнозируем ближе к Рождеству, — говорит Паршина. — Однако это все равно выше климатической нормы".

Сильных снегопадов в центре страны в новогодние каникулы синоптики также не обещают. Однако, несмотря на высокие значения температуры для декабря-января, на улице будет не очень комфортно из-за ветра и сильной влажности.

Синоптики называют такой характер погоды влажно-ветреным, а, по мнению медиков, это плохо влияет на органы дыхания. Содержание кислорода в воздухе уменьшается. К тому же отсутствие солнца негативно влияет на настроение даже здоровых людей. Но, увы, солнце пока тоже не порадует жителей центральных областей.

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Последний день уходящего года не принесет сильных морозов на север европейской территории. Температура там будет от нуля до плюс трех градусов. При этом прохождение атмосферных фронтов принесет снег и мокрый снег.

В Вологодской области в новогоднюю ночь ожидается дождь и гололед. В Коми — метель. И там 31 декабря до минус пяти градусов. Небольшой мороз затаился в Мурманской области — в последний день уходящего года там -2…-7 градусов. В Карелии температура понизится до минус 7 градусов, а на севере Карелии — до минус 10 градусов. В северо-западных областях 31-го немного похолодает. В новогоднюю ночь будет до минус 5 и осадки в виде снега и мокрого снега.

К правобережью Волги подходит атмосферный фронт, поэтому на севере Поволжья и в среднем Поволжье пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем. На севере Поволжья 31 декабря от минус двух до плюс одного градуса. А в среднем Поволжье днем отрицательная температура воздуха (-2…-7 градусов), а ночью -4…-9 градусов. В заволжских районах в новогоднюю ночь -13…-18 градусов. Именно там будет самая морозная ночь на европейской территории.

На юг России с запада приближается средиземноморский циклон, и погода меняется. В Краснодарском крае 31-го днем плюс 3-8 градусов, в Сочи до плюс 17, в Крыму до плюс 13. Но погода везде будет ветреной.

В Ростовской области и на берегах Нижней Волги днем от минус 3 до плюс 2 градусов. Самая теплая на территории России новогодняя ночь ожидается в восточном Предкавказье — в Чечне и Ингушетии. Там воздух прогреется до плюс 5-8 градусов.

Сибирь ждут погодные сюрпризы. Так, на севере региона аномально тепло, а жителям южных районов, наоборот, следует основательно утеплиться. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае ожидаются морозы. И ударят они прямо под Новый год. За сутки воздух остынет сразу на 10-15 градусов. Ночью -22…-27, местами -35. Днем первого января: -18…-23 градусов. Холод удержится и в начале января.

Похолодание перед праздниками начнется и в Омской области. В воскресенье ночью до 26 мороза, днем минус 20 градусов, а в ночь на первое января мороз усилится до -30 градусов. В регион начнет поступать холодный арктический воздух, сибирский антициклон распространит свое влияние на юг Красноярского края.

И в Хакассии понижение температуры — в новогоднюю ночь местами столбики термометра опустятся до -35 градусов. Морозно в Иркутской области: в ночь на 1 января там -20…-25 градусов, а днем -18 градусов. И такая температура сохранится всю неделю.

На севере Сибири температура превысит норму на 10-12 градусов. На Ямале в ночь на Новый год потеплеет до -10…-15 градусов. В первый день года температура может повыситься до нуля градусов. А вот на Таймыре холодно. В воскресенье ночью до -27, днем -20, при этом сильный снег и метель, порывистый ветер.

Три ближайших дня на Урале окажутся под защитой сибирского антициклона, поэтому там без сюрпризов. Начиная с воскресенья осадки прекратятся и немного похолодает — ночью -10…-15, днем -4…-9 градусов. Ветер слабый.

В Приморском крае объявлено предштормовое предупреждение. Ночью 31 декабря на юге и юго-востоке края начались осадки, которые сопровождаются сильным ветром. На побережье его порывы достигают 27 метров в секунду. Виной всему мощный южный циклон, который смещается над акваторией Японского моря чуть южнее Приморья. По прогнозу на востоке края может выпасть больше 20 сантиметров осадков. На дорогах гололедица и сильные снежные заносы. К сожалению, ненастная погода сохранится и первого января, температура при этом -2…-7, на побережье около 0.

Затем циклон испортит новогодние каникулы на Сахалине и Курильских островах. На Сахалине местами небольшой снег, днем 31 декабря от -1 до -6 градусов, а в новогоднюю ночь -10…-15 градусов. На островах Курильской гряды в воскресенье и в начале следующей недели до +3. Хабаровский край в слабом морозе — там -4…-6 градусов. В Амурской области — сухо и -11…-16 градусов. На севере Амурской области до -25.

В Петропавловске-Камчатском 31 декабря днем -4. На Чукотке порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Пройдет небольшой снег. Там установились крепкие морозы (на 5-10 градусов ниже нормы). В течение суток -17…-22 градуса, местами до -32 градусов. В континентальной части до -40, а при прояснении до 50 ниже нуля.

В Якутии на побережье метели до 25 метров в секунду при южном ветре. Днем -35. Прохладнее на северо-востоке Якутии — там до 43 мороза. На берегах арктических морей -16…-21.

Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.