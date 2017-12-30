Какие женщины в СССР получали самые большие зарплаты

Какие советские женщины получали самые большие зарплаты

Соотношение уровня зарплат в СССР всегда было не в пользу женщин. По показателям 1984 года в среднем по стране мужчины зарабатывали на 30-35% больше, чем их коллеги женского пола. В возрастном соотношении эта разница менялась, начиная со старта карьеры и заканчивая пенсионным возрастом.

Совсем молодые девушки и юноши в СССР зарабатывали примерно одинаково. В 24-25 лет мужчины получали заработную плату на 15% большую, чем их одногодки женщины. Затем в силу социальных причин перекос все сильнее увеличивался. Пока мужчины делали карьеру и добивались новых должностей, советские гражданки рожали и воспитывали детей. В итоге к 40-летнему возрасту мужчины получали заработную плату вполовину большую, чем женщины.

Самые высокооплачиваемые профессии в СССР

Соотношение уровня зарплат в СССР всегда было не в пользу женщин. По показателям 1984 года в среднем по стране мужчины зарабатывали на 30-35% больше, чем их коллеги женского пола. В возрастном соотношении эта разница менялась, начиная со старта карьеры и заканчивая пенсионным возрастом.

Совсем молодые девушки и юноши в СССР зарабатывали примерно одинаково. В 24-25 лет мужчины получали заработную плату на 15% большую, чем их одногодки женщины. Затем в силу социальных причин перекос все больше увеличивался. Пока мужчины делали карьеру и добивались новых должностей, советские гражданки рожали и воспитывали детей. В итоге к 40-летнему возрасту мужчины получали заработную плату вполовину большую, чем женщины.

Самые высокооплачиваемые женские профессии в СССР

1. Режиссеры и актрисы

Одной из самых высокооплачиваемых в Советском Союзе была профессия кинорежиссера. Ставка у такого специалиста была не большой — всего-то пару сотен рублей. Но существовали так называемые «постановочные надбавки». За съемку односерийного полнометражного фильма режиссер получал 4-6,5 тысяч рублей, а за двухсерийный постановочные удваивались. В советском кино было немало талантливых женщин-режиссеров: Кира Муратова, Татьяна Лиознова, Светлана Дружинина, Алла Сурикова и др. Они получали наравне с известными кинорежиссерами мужчинами.

Хорошо зарабатывали и ведущие советские актрисы. Особенно, если в мужьях у них числились все те же режиссеры. Зарплата актрис складывалась из многих составляющих: ставки, надбавки за профессионализм, гонорара за съемки в картине и пр. Подзаработать можно было и на дубляже. За дублирование одной картины на русском языке актриса зарабатывала 350 рублей. В итоге самые популярные актрисы СССР могли заработать в месяц до 2,5 тысяч.

2. Спортсменки

Самый высокий оклад был у спортсменок мирового класса, которые выступали за честь страны на международных соревнованиях. «Голая ставка» могла быть достаточно мизерной (250-300 рублей), но существовал целый ряд дополнительных выплат и премий за победу в соревнованиях и рекорды. Так что самые именитые спортсменки зарабатывали около 1,5 тысяч в месяц + квартира и личный транспорт.

3. Эстрадные звезды

Такие певицы, как София Ротару и Алла Пугачева, за один концерт получали гонорар 400-500 рублей. Людмила Зыкина — 300 рублей. За несколько концертов в месяц можно было очень неплохо заработать, особенно по советским меркам. Концерты нередко давали и кинозвезды. Многие из них пели, превосходно декламировали стихи, а в СССР это очень ценилось. Залы на таких творческих вечерах всегда были полными.

4. Женщины в космосе и в науке

В СССР одни из самых высоких зарплат получали космонавты (до 5000 рублей). Но среди них была только одна женщина — Валентина Терешкова. Женщины-ученые высокого уровня, профессора, руководители институтов и исследовательских центров получали от 500 до 1000 рублей. К этому прибавлялись разнообразные льготы: хорошие квартиры, служебный транспорт, путевки в лучшие курорты страны, спецпайки и пр.

5. Директора магазинов и товароведы

Была и еще одна категория профессий, где женщины могли очень хорошо заработать. К ним относятся директора магазинов, ресторанов и торговых сетей. При обычной ставке (максимум 600 рублей) дамы на таких должностях жили припеваючи. Источником дохода служили всевозможные махинации и спекуляция дефицитными товарами. Но это уже совсем другая история.