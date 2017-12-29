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Обнаружен опасный эффект алкогольного опьянения
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Обнаружен опасный эффект алкогольного опьянения 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters

Употребление спиртных напитков приводит к более яркому проявлению расистских, гомофобных и других убеждений. К такому выводу пришли ученые из Кардиффского университета (Великобритания). Состояние опьянения способствует агрессивным высказываниям и насилию в отношении других людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователи провели опрос среди жителей городов Кардиффа, Блэкберна и Лестера, в которых проживает многокультурное, полиэтническое и многоконфессиональное население. 18,5 процента респондентов сообщили, что подвергались нападению со стороны тех, кто придерживался предубежденных взглядов, при этом подавляющее большинство агрессоров находилось в состоянии алкогольного опьянения.

Как пишет издание, результаты другой научной работы показали, что те, кто употребляют каннабис, чаще совершают насильственные преступления. В исследовании приняли участие 1136 женщин и мужчин, которые были пациентами психиатрических клиник в Миссури, Питтсбурге и Массачусетсе.

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