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«Почта России» отняла у уральских детей конфеты
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«Почта России» отняла у уральских детей конфеты 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Сотрудников «Почты России» на Урале заставили вскрыть подарки, которые были выделены для их детей, чтобы достать оттуда лишние конфеты. Об этом сообщил пользователь Facebook Михаил Медведев.

«Вот такие подарки получили сотрудники "Почты России" на Новый год для своих детей. Но! Пришел приказ. Из каждого подарка изъять по восемь (!) конфет и… вернуть обратно во ФГУП. Ну правильно, много сладкого есть вредно. Попа слипнется, работать некому будет», — написал он, приложив к посту фото.

Согласно приказу, который также приводит Медведев, у детей сотрудников «Почты России» заберут конфеты «Озорник Ерошка», «Мармеладки», «Морозочка», «Воображуля» и «Фруктовый мусс». Указывается, что сладкое изымут из-за ошибки поставщика.

Михаил Медведев / Facebook

Руководитель направления по корпоративным коммуникациям «Почты России» по Уральскому федеральному округу Анна Первушина сообщила Ura.ru, что поставщику был направлен официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Отмечается также, что пока неизвестно, кого коснется данный приказ: сотрудников в Екатеринбурге, области или по всему федеральному округу.

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