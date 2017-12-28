Пока вы спали: Путин не поедет на Олимпиаду

Стрелок с фабрики "Меньшевик" задержан

Бывший владелец фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, открывший стрельбу на территории предприятия, задержан, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве. Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды, и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий.

Роспотребнадзор обратился с предупреждением к россиянам

В Голландии зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа H5N6, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. В начале декабря в Голландии была зафиксирована первая вспышка гриппа H5N6, похожего на недавние вспышки в Южной Корее и Китае. Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную информацию при планировании поездок.

Путин не планирует поездку на Олимпиаду в Пхенчхане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что в планах Владимира Путина нет поездки на Олимпиаду в корейском Пхенчхане. В сентябре 2017 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду. Это произошло до того, как МОК отстранил российскую сборную от выступления. Теперь спортсмены смогут поехать на Игры только в статусе «олимпийский атлет из России».

Россиянина Мефедова увезли в одесское СИЗО

Россиянина Евгения Мефедова, которого должны были освободить в рамках обмена пленными в Донбассе, доставили в следственный изолятор Одессы, сообщила на своей странице в Facebook глава Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная. Мефедов обвинялся в организации беспорядков в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек. Суд в Черноморске 18 сентября признал его невиновными. После оглашения приговора сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины предъявили Мефедову новые обвинения по статье "Посягательство на территориальную целостность Украины".

ЦБ нашел альтернативу отзыву лицензии

Центробанк предложил привязать размер штрафов для банков, которые не соблюдают законодательство и не исполняют предписания регулятора, к величине их собственного капитала, пишет "Коммерсант". Модифицированные штрафы заменят отзыв лицензий и улучшат ситуацию для клиентов банков. Предполагается, что размеры штрафов вырастут в разы, поскольку собственный капитал банков многократно превышает уставной капитал.