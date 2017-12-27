Жена «Отелло» из Подмосковья готовится к выписке

Маргарита Грачева, муж которой из ревности отрубил ей кисти рук, покинет больницу до конца нынешнего года. Об этом ее мать рассказала агентству «Регион онлайн».

По словам Инны Шейкиной, ее дочь чувствует себя все лучше и уже немного шевелит пальцами буквально по частям собранной врачами руки. При этом медики сообщили родным Грачевой, что полное восстановление руки займет по меньшей мере год.

«Процесс восстановления нервов займет от года до полутора. К Новому году нас хотят выписать», — сообщила Шейкина.

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В середине декабря стало известно, что житель подмосковного Серпухова Дмитрий Грачев из ревности отрубил кисти рук своей 25-летней жене и сдался полиции. Правоохранителям он рассказал, что вывез супругу в лес, отрубил кисти, а затем сам доставил ее в больницу. По словам самой Грачевой, муж напал на нее, узнав о ее решении подать на развод. Сейчас Грачев арестован. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».