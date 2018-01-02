В МЧС рассказали, как избежать травм при гололедице

МЧС России во время новогодних праздников дает рекомендации, как действовать во время гололедицы, чтобы избежать травмирования.

Ведомство напоминает, что серьезную опасность для пешеходов представляет переход проезжей части дороги во время гололеда, ведь остановить транспорт на скользкой дороге очень сложно, отмечает РИА Новости.

«Учитывая это, необходимо исключить случаи перехода дороги перед близко идущим транспортом. Это может повлечь за собой падение человека в результате скольжения, наезд на него транспортного средства, травмирование или гибель. Переходить улицу следует только в специально отведенных местах или на регулируемых перекрестках. Особое внимание следует проявлять при переходе улицы, где транспорт может появиться неожиданно из-за поворота, строения, после подъема в гору и так далее», — советует ведомство.

В гололед перед выходом из дома лучше всего надеть малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоленту. Передвигаться следует осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю», — рекомендуют спасатели.

Гололед зачастую сопровождается сильным обледенением, поэтому особое внимание надо обращать на провода линий электропередачи и контактных сетей электротранспорта. «Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации о месте обрыва», — советует МЧС.

В случае получения травмы следует обратиться в травмпункт или пункт неотложной медицинской помощи, а также оформить бюллетень или справку о травме, которые можно использовать при обращении в суд по месту жительства или по месту получения травмы за возмещением ущерба.