Ещё
Названа стоимость путевок в Египет для россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа стоимость путевок в Египет для россиян 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости

Заместитель главы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль сообщил РИА Новости, во сколько российским туристам обойдутся путевки в Египет.

Цены недельных туров в Египет с размещением в четырехзвездочных отелях и при перелете из Москвы в Каир и обратно будут начинаться от 650 долларов (чуть больше 37 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). Хелиль подчеркнул, что местные турфирмы уже подготовили для россиян программы отдыха, полностью отвечающие их потребностям.

«Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену», — сообщил он.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Москвой и Каиром, прерванное в 2015 году после катастрофы самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем, планируется возобновить в феврале 2018 года. В будущем году Россия и Египет обсудят возобновление рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

 Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Корабли Черноморского флота готовятся к бою
Скупили все: на что ушли государственные миллионы в 2017-м
В Шереметьево предотвратили авиакатастрофу
В Крыму грядут отставки
Первый канал «отменил» привычный показ поздравления Путина
Видео
03:04
Первый канал «отменил» привычный показ поздравления Путина
Общество
05:12
Путин назвал взрыв в Петербурге терактом
Политика
00:46
Почти сутки в бегах: задержан стрелок «Меньшевика»
Происшествия
00:09
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Происшествия
00:34
Чехова не верит в новогоднее волшебство
Шоу-бизнес
00:43
СК пытается вернуть похищенные деньги Табакова
Шоу-бизнес
03:04
Показали, каким будет новогоднее обращение президента
Общество
05:12
В Кремле прокомментировали взрыв в Петербурге
Политика Происшествия
00:46
Экс-владелец «Меньшевика» объяснил стрельбу
Происшествия
04:19
Пугачевой запретили выступать
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение