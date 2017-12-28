Названа стоимость путевок в Египет для россиян

Заместитель главы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль сообщил РИА Новости, во сколько российским туристам обойдутся путевки в Египет.

Цены недельных туров в Египет с размещением в четырехзвездочных отелях и при перелете из Москвы в Каир и обратно будут начинаться от 650 долларов (чуть больше 37 тысяч рублей по сегодняшнему курсу). Хелиль подчеркнул, что местные турфирмы уже подготовили для россиян программы отдыха, полностью отвечающие их потребностям.

«Мы пытаемся добиться того, чтобы российский турист смог насладиться поездкой, заплатив при этом приемлемую цену», — сообщил он.

Ранее стало известно, что авиасообщение между Москвой и Каиром, прерванное в 2015 году после катастрофы самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» над Синаем, планируется возобновить в феврале 2018 года. В будущем году Россия и Египет обсудят возобновление рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.